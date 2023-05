Hermanos y rivales por la alcaldía de Alcalá de los Gazules (Cádiz)

Hay una madre en Alcalá de los Gazules (Cádiz) para la que votar en las próximas elecciones municipales es especialmente complicado: sus dos hijos, de 23 y 25 años, se presentan como candidatos a alcalde del pueblo por diferentes partidos, PP y Vox. Maribel Trujillo sabía que esto iba a pasar "desde hace tiempo" porque, aunque a ella no le gusta "nada" la política, sus hijos, Miguel Ángel Morales Trujillo, de 25 años y candidato de Vox, y Manuel Morales Trujillo, de 23 y candidato del PP, "la aman", según cuenta por teléfono a EFE.

Asegura que no revelará el sentido de su voto ni a sus hijos. "Ni lo intentan, saben cómo soy", dice, mientras comenta que ella les apoya en sus campañas como hace con todas las rutinas de su vida "como madre, no como política". "Por ejemplo como el mayor no tiene carné de conducir, yo le llevo en coche si tiene que ir algún sitio o llevar material para una mesa de la campaña", cuenta.

Miguel Ángel y Manuel, que aseguran que tienen una rivalidad "positiva", no discuten de política e incluso quedan para tomarse un café juntos después de pegar carteles electorales por separado, y su madre vivían esta carrera electoral con absoluta normalidad hasta que su caso ha sido hoy publicado en la portada del Diario de Cádiz. "El lío que se ha montado. Toda la gente del pueblo parándome", se ríe mientras confiesa que se siente orgullosa de que sus dos hijos quieran "trabajar por ayudar a los demás" y, sobre todo, para que los jóvenes no se tengan que ir de este pueblo de poco más de 5.000 habitantes.

En este histórico bastión del PSOE (el PP sólo gobernó, gracias a un acuerdo con IU, entre 2011 y 2015), estos dos jóvenes hermanos han emprendido una carrera política en la que dicen llevar "muy bien la competencia". "Nos ayudamos en detallitos, no en las cosas más importantes. Yo le pregunto cómo has hecho esto o lo otro, y él igual. Aunque nuestros partidos son diferentes, nosotros coincidimos en muchas cosas", dice Miguel Ángel.

La afición por la política fue más precoz en Manuel, que ha pedido un permiso en su trabajo en Sevilla, en una empresa relacionada con el mundo del arte, para hacer su campaña. "Desde muy pequeño he tenido cierta curiosidad por la política. A los 14 o 15 años hacía trabajos en los barrios del pueblo. Tenía un jefe que me decía 'tu vas a ser alcalde'".

Cuando cumplió 18 años, se afilió al PP. En las últimas elecciones fue de número 6 en la lista (el PP sólo sacó un concejal), y hace unos meses le propusieron ser el candidato. "Me lo pensé y decidí tirarme al charco. Si el pueblo estuviera bien, no me presentaría", dice mientras cuenta cómo los pueblos cercanos han crecido en los últimos años y el suyo no.

Su hermano, que trabaja como camarero, ha tenido también siempre interés en la política, aunque en su casa no se hablaba sobre el tema más de "cualquier comentario viendo el telediario". En 2017 "por casualidad" vio en las redes sociales una felicitación de Navidad de Santiago Abascal "con la simbología cristiana" y empezó a seguirle en Instagram.

"Vi que era mi partido, defendía los valores cristianos, la familia, el derecho a la vida, contra de la eutanasia, y me afilié", relata. El año pasado la dirección provincial le eligió coordinador local de los "7 u 8" afiliados con los que cuenta la formación de extrema derecha en la localidad. "La decisión de ser candidato ha sido fácil, porque se supone que los coordinadores locales se presentan a alcalde, así que yo llevo año y medio concienciado", explica.

Con su hermano tiene "una rivalidad sana". "Nos picamos a veces de broma diciendo yo voy a sacar más votos que tu, no yo más", comenta. Pero nada que suponga un problema familiar ni de lejos, ni siquiera porque el padre cierre la lista de su candidatura con Vox. "Tenemos muy buen rollo", dicen los dos candidatos y hermanos.