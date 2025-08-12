Huelva y Sevilla, "achicharradas": por encima de los 45ºC esta tarde

La ola de calor continúa. Las previsiones de altas temperaturas incluso se han superado. Huelva y Sevilla se "achicharran" hoy. En la capital hispalense, concretamente en la estación de Tablada, se han alcanzado los 45,2ºC a las 16:20 horas. En El Granado, un pequeño municipio onubense que este verano está batiendo récords, un día más se situó entre los puntos más calientes de la Península Ibérica: 45ºC justo a las 16 horas. Hay que recordar que este pueblo este verano, durante la primera ola de calor, se registraron 46ºC.

En otros puntos de la provincia de Sevilla, como Morón de la Frontera o Fuentes de Andalucía, también se alcanzaron los 44ºC, así como en Almonte, en Huelva.

Afortunadamente, lo peor parece que ha pasado. La Aemet prevé para mañana ligeros cambios. "Cielos poco nubosos. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del interior, sin descartar tormentas aisladas por la tarde, más probables e intensas al nordeste de la comunidad, donde podrán ser localmente fuertes", reza el comunicado. Respecto a las temperaturas mínimas, "con ligeros cambios", serán "superiores a 25 grados en amplias zonas". Y las máximas no sufrirán cambios en el litoral mediterráneo, mientras que irán en descenso en el resto. En el litoral almeriense y Cádiz, vientos moderados de levante, que en el Estrecho soplarán fuertes con rachas ocasionalmente muy fuertes; en el resto, vientos flojos variables, predominando el levante en el litoral mediterráneo, y con intervalos moderados de componente sur en el interior.