Un muerto y seis heridos en una colisión entre dos vehículos en Trigueros (Huelva)

Un joven de 19 años ha fallecido y otras seis personas han resultado heridas al colisionar dos turismos la noche del martes en la localidad onubense de Trigueros, según ha informado el servicio Emergencias 112 de Andalucía.

El suceso ocurrió minutos antes de las diez de la noche en el kilómetro 70 de la A-49, sentido Huelva.

Varios ciudadanos llamaron al teléfono 112 para informar de la colisión de dos turismos en la que había personas atrapadas y heridas.

La sala del 112 activó a los bomberos, al a Guardia Civil de Tráfico, al Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061 y a Mantenimiento de Carreteras.

Los servicios sanitarios desplazados al lugar han confirmado el fallecimiento de un joven de 19 años y que seis personas resultaron heridas en este accidente: cuatro de ellas fueron evacuadas al Hospital Juan Ramón Jiménez y otras dos al Infanta Elena de la capital.