Cinco detenidos en Dos Hermanas por presuntos desalojos ilegales con coacción e intimidación

La Policía Nacional ha detenido a cinco individuos y ha investigado a otros dos en Dos Hermanas (Sevilla) por su presunta vinculación con un grupo dedicado a desalojos ilegales mediante coacción e intimidación.

Según ha informado el Cuerpo en una nota, la investigación comenzó cuando la Policía tuvo conocimiento de que una persona había sido estafada a través de un falso contrato de alquiler y se encontraba ocupando la vivienda en cuestión, por lo que había empezado a recibir amenazas para que la abandonara.

En uno de los incidentes más graves, una treintena de individuos bloquearon las calles de acceso al inmueble ocupado, realizando amenazas y causando "gran alarma" entre los vecinos.

La investigación policial identificó a varios de los responsables, que actuaron supuestamente bajo el mando de una supuesta empresa de servicios de desocupación, pero utilizando métodos que escapan de la legalidad.

Según las víctimas, los implicados ofrecían dinero a cambio de abandonar la vivienda y, si no se aceptaba el trato, imponían plazos bajo amenaza de desalojo forzoso. Esta forma de actuar se había repetido en distintos puntos de la localidad y en municipios cercanos.

Según la investigación, los afectados sufrieron una alteración significativa de su vida diaria, viviendo en un estado de miedo y aislamiento propio del acoso inmobiliario ejercido por el grupo.

Finalmente, la Policía Nacional ha desmantelado un entramado que actuaba fuera de la ley, garantizando la protección de las víctimas y el respeto al principio de tutela judicial efectiva.