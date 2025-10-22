Muere José Padilla, exalcalde de Marmolejo (Jaén)

El PSOE de Jaén ha lamentado este miércoles el fallecimiento del exalcalde de Marmolejo José Padilla, "un socialista íntegro y ejemplar, que se desvivió por mejorar la vida de sus vecinos".

A través de un comunicado, el secretario general, Juan Latorre, ha trasladado sus condolencias por la pérdida del también presidente de honor del PSOE en la citada localidad, donde fue alcalde a finales de la década de los 90 y concejal durante 16 años, en los que ejerció como teniente de alcalde.

"Desde el PSOE de Jaén, queremos manifestar nuestro pesar por esta pérdida y trasladar todo nuestro cariño a su familia, a la Agrupación Socialista de Marmolejo y a sus vecinos y vecinas", ha afirmado.

Latorre ha destacado que Padilla fue "un socialista íntegro y ejemplar, un militante histórico que se dejó la piel por los valores que representa el PSOE". De hecho, fue una de las personas "que refundaron el partido en Marmolejo allá por 1977" y "siempre ha sido muy activo y participativo en política local".

En este sentido, ha asegurado que fue "un marmolejeño que se desvivió por mejorar la vida de sus vecinos y vecinas" y, "con su trabajo y su esfuerzo, José Padilla contribuyó al avance, el progreso y la modernización de Marmolejo".

"La transformación que ha experimentado este municipio en estos 46 años de democracia local se debe en buena medida al impulso que le han dado gobiernos municipales socialistas y concejales comprometidos con su pueblo como José Padilla", ha concluido Latorre.