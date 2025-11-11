Sucesos
Pasan a disposición judicial los tres detenidos por una agresión sexual grupal en Cartaya
La agresión se produjo en un garaje abandonado del municipio onubense
Los tres hombres detenidos por su presunta participación en un delito de agresión sexual grupal a una mujer en la localidad de Cartaya (Huelva) han pasado este martes a disposición judicial en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Ayamonte, que entiende la causa.
Así lo han indicado a Europa Press desde la Guardia Civil, que este lunes informó de que la agresión se produjo en un garaje abandonado del municipio onubense. Por ello, han sido detenidos tres hombres y se investigan los hechos. Asimismo, han señalado que todos los detenidos son mayores de edad.
Por su parte, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha asegurado este martes que desde la Junta se han puesto "todos los recursos" disponibles para atender a la mujer.
Se trata de la segunda agresión sexual en unos meses en la misma localidad, después de que el pasado 13 de julio fuera detenido otro hombre acusado de una agresión sexual y por la que la autoridad judicial ordenó el ingreso en prisión provisional para el mismo.
