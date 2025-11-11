Detenido el hombre que provocó un accidente de tráfico mortal en Coín y que abandonó el lugar

La Guardia Civil ha detenido este martes a un conductor que provocó ayer un accidente de tráfico mortal, en la localidad malagueña de Coín, y que abandonó el lugar del siniestro.

El accidente ocurrió este lunes a la altura del kilómetro 12 de la A-355 y fueron más de una decenas de personas las que alertaron al servicio de emergencias de una colisión con varios vehículos sobre las 17.30 horas, según ha informado el centro de Emergencias 112.

En el accidente falleció un joven de 18 años, natural de Monda (Málaga), y tres personas resultaron heridas leves, por lo que no requirieron traslado hospitalario. Se trata de una mujer de 18, otra de 59 y un hombre del que no han trascendido más datos.

Fuentes cercanas a la investigación han informado a EFE de que tras las pesquisas se ha detenido al conductor que presuntamente provocó el accidente y el motivo de su arresto se ha debido a que abandonó el lugar del siniestro.

Pese al arresto, los agentes continúan investigando las circunstancias que rodean al accidente y la causa por la que el detenido huyó del lugar, ya que según los primeros indicios podría ir bajo los efectos de las drogas.

Debido a ello, tras su arresto, que han insistido las fuentes que se debió a que abandonó el lugar, se le han practicado unas pruebas toxicológicas en las dependencias policiales, para determinar si iba bajo los efectos de sustancias estupefaccientes.

Dichas pruebas pueden tardar algo mas de un mes ya que se han enviado a Santiago de Compostela, siempre según las fuentes cercanas a la investigación.

Tras el aviso del accidente, el 112 activó al centro de emergencias sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, al Consorcio Provincial de Bomberos y a mantenimiento de la vía.

Fuentes de los bomberos informado de que en el siniestro se habían visto implicados tres turismos y una motocicleta.