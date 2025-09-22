El alcalde de Jaén pide a la Red de Juderías de España que condene el genocidio en Gaza

El alcalde de Jaén, Julio Millán (PSOE), ha afirmado que el Ayuntamiento, Miembro de la Red de Juderías de España, ha pedido por carta a los regidores que la componen un posicionamiento claro de la entidad que condene la “violencia indiscriminada contra la población civil en Gaza”, reclame el fin inmediato de las hostilidades, la liberación de los rehenes y la aplicación del derecho internacional humanitario.



“Queremos que quede patente el desmarque de la Red de Juderías respecto de aquellas entidades o instituciones sionistas que están ofreciendo apoyo, amparo o justificación al genocidio en curso”, ha señalado Millán.



La misiva subraya que, en el actual contexto internacional, “existen entidades e instituciones que, aun invocando la memoria del pueblo judío, están mostrando su apoyo o amparo al genocidio que se comete en Gaza. Esta circunstancia interpela de manera directa a la Red de Juderías de España, que no puede permitir que su nombre ni su misión se vean confundidos o vinculados con ese tipo de posicionamientos”.



Millán ha solicitado formalmente la convocatoria urgente de una Asamblea General extraordinaria de la Red de Juderías de España, para aprobar un posicionamiento claro y público que condene la violencia indiscriminada contra la población civil en Gaza, “y que, además, deje meridianamente patente el desmarque de la Red respecto de aquellas entidades o instituciones sionistas que están ofreciendo apoyo, amparo o justificación al genocidio en curso.



“La Red de Juderías existe para mantener viva la memoria de unas comunidades que conocieron la persecución, el exilio y la violencia extrema, y que por ello representan un legado moral inseparable de los valores de paz, justicia y respeto a la dignidad humana”, ha dicho el regidor de Jaén en el escrito.

