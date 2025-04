Juanma Moreno considera el viaje de Pedro Sánchez a China como «jugar a la ruleta rusa»

Pedro Sánchez ha firmado con China acuerdos comerciales para favorecer las exportaciones, entre ellas el porcino y las cerezas. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se pronunció sobre el acercamiento del jefe del Ejecutivo central con el país asiático. Moreno, que viajó hace unos meses precisamente a China, cuestionó no la misión comercial sino la «oportunidad» del viaje, en plena crisis de los aranceles y con las negociaciones en ciernes tras la prórroga dada por EE UU y apuntó que es «jugar a la ruleta rusa» cuando ese país está en este momento en «plena escalada de tensión» con la administración de Donald Trump por el tema arancelario.

Juanma Moreno aseguró que le parece razonable que España tenga presencia en China porque es la segunda potencia económica del mundo, pero cuestionó si es «idóneo visitar» ese país «en plena escalada de tensión entre la primera potencia del mundo (EE UU) y la segunda, y donde hay 90 días ahora mismo de reflexión con los aranceles». «Yo creo que en términos de oportunidad política, no es lo más razonable», resaltó Moreno sobre si se trata del «momento adecuado». Para Moreno, cuando Europa está negociando con Estados Unidos aranceles, en lo que nos jugamos mucho en España, y con la administración de Donald Trump con una «guerra declarada a China, meterte por medio en ese momento y convertirte en la diana de la ira, de una administración caprichosa, en términos políticos, no es razonable». «Es jugar a una ruleta rusa que no debemos jugar porque se está jugando con los intereses de los españoles», abundó.

Por su parte, la vicepresidenta primera del Gobierno y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, rechazó las críticas al viaje oficial del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a China por parte del PP, al que ve instalado en una «política infantil». Montero recordó que también viajaron a ese país el propio presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en su etapa al frente de la Xunta de Galicia, y hace unos meses el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, «que se hizo la foto con la hoz y el martillo».

En rueda de prensa en la sede regional del PSOE-A en Sevilla tras una reunión con el secretario general de UGT Andalucía, Oskar Martín, Montero defendió en primer lugar que la visita de Sánchez a China ha sido «evidentemente comunicada y consensuada» con la UE porque el Gobierno «lo que trabaja para hacer frente a los aranceles de Estados Unidos es en fortalecer la UE, que lleva tiempo trabajando diferentes mercados, no solamente los que clásicamente teníamos».

Tras subrayar que «el planteamiento de España es el planteamiento de la UE sin ningún tipo de distingo», la también ministra de Hacienda recordó que el Gobierno «lleva tiempo intentando ayudar a nuestras empresas para tener nuevos mercados en Asia, en China y en otros lugares que se nos han resistido un poco más hasta la actualidad».