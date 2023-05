La Luna sobre un peñón de Sevilla, entre las mejores fotos del año para Forbes

Una de las veinte mejores fotografías del año para la revista internacional Forbes es una espectacular Luna llena sobre un escarpado peñón situado en Algámitas (Sevilla) que, en perspectiva, aparenta ser una erupción volcánica, obra del astrofotógrafo eldense Jordi López Coy.

Con el título 'Erupción Lunar', la imagen de López Coy, que firma Jordi L. Coy, fue tomada tras varios días de preparación al anochecer del 12 de septiembre de 2022 a una distancia de diez kilómetros del peñón de Algámitas para conseguir el efecto visual deseado, el de aparentar que la Luna es lava saliendo del interior de una suerte de volcán.

El astrofotógrafo, de 36 años y conocido en las redes como @astrocoy, presentó el trabajo a uno de los concursos más prestigiosos del mundo, los 'Sony World Photography Awards 2023', donde quedó entre los 42 finalistas de un total de 200.000 imágenes enviadas por profesionales de cerca de 200 países de todo el mundo.

En declaraciones a EFE, Jordi L. Coy ha explicado que Forbes la escogió de ahí para ilustrar lo mejor del pasado año y que desde entonces 'Erupción Lunar' ha dado la vuelta al mundo y se ha publicado en medios como el londinense "The Times".

Ha indicado que, una vez que tuvo la idea, la dificultad del trabajo consistió en lograr la distancia exacta para conseguir el resultado deseado: "Si me acercaba mucho a la montaña, la Luna parecía mas pequeña y no conseguía el efecto visual que quería, y si me alejaba, lo contrario”, ha recordado, de manera que "unos metros podían marcar la diferencia".

Entre las instituciones que han reconocido la fotografía destaca la NASA al concederle la imagen del día ('Astronomy Picture of the Day -APOD-), aunque no es el primer trabajo de López Coy distinguido por la agencia espacial estadounidense.

Ya le seleccionó un año antes, en 2021, con un Sol de septiembre de 2021 en la alicantina sierra del Cid de Petrer, muy cerca de su Elda natal, y del mismo modo también el pasado 2022 con otra imagen de la galaxia Andrómeda captada por su cámara en un viaje al desierto de Sáhara, a la altura de Marruecos, sin apenas contaminación lumínica.

López Coy había trabajado durante dos décadas en Elda como mozo de almacén de una empresa de pieles hasta que hace poco más de un año decidió cambiar de vida y se lanzó de lleno al mundo de la fotografía, además de trasladarse a vivir con su novia a Morón de la Frontera (Sevilla), a no demasiados kilómetros de Algámitas.