La Costa del Sol "estrangulada": o tren litoral o autopista sin peaje

El PP de Málaga ha presentado este sábado un manifiesto por la movilidad sostenible en la Costa del Sol y el desarrollo del eje mediterráneo andaluz, que reclama el tren litoral y la suspensión del peaje. Se trata de una iniciativa que la formación llevará a los ayuntamientos de la provincia, la Diputación, el Parlamento andaluz y el Congreso de los Diputados, y a la que pretende sumar a la sociedad civil mediante la recogida de firmas. Así lo ha expuesto la presidenta provincial del PP, Patricia Navarro, en el marco de la reunión intermunicipal de la formación en la comarca de la Costa del Sol, junto al presidente de este órgano y alcalde de Estepona (Málaga), José María García Urbano.

Navarro ha reclamado al Gobierno infraestructura que vertebre la movilidad de toda la Costa del Sol y "de la que llevamos hablando desde 1979, de la que en 2009 Manuel Chaves llegó a adjudicar un primer tramo y para la que, en 2018, el ministro 'popular' Íñigo de la Serna presentó dos trazados alternativos". Además, ha proseguido, el Gobierno ha destinado 8,4 millones de euros en los últimos diez años para estudios de esta infraestructura, "por lo que no entendemos el portazo del Gobierno con las declaraciones, el pasado 2 de febrero, del secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, quien afirmó que no disponen de datos que avalen la necesidad de este tren de la Costa".

"Es una declaración de no intenciones, de que ese tren no está en la agenda política de Pedro Sánchez, pero sí está en la del PP de Málaga", ha manifestado Navarro, quien ha abogado por el tren del Mediterráneo andaluz desde Almería hasta el Campo de Gibraltar. "Esta infraestructura debe empezar por la zona más poblada, por la Costa del Sol, y llegar como mínimo hasta Estepona en una primera fase, contemplando su continuidad hasta Algeciras", ha explicado. "Pocas conurbaciones en España tienen ese dinamismo, ese nivel generación de oportunidades, de empleo y riqueza, por lo que esperamos que el Ejecutivo incluya ese tren en los Presupuestos Generales del Estado de 2024", ha insistido la dirigente 'popular', quien ha reivindicado la suspensión temporal del peaje de la AP-7 mientras que no exista un medio de transporte sostenible de alta capacidad que conecte el litoral occidental hasta Algeciras.

Navarro, que ha recordado los 6.000 millones de euros consignados por el Gobierno de Sánchez para el Cercanías de Cataluña, ha reprochado al PSOE y al secretario general andaluz, Juan Espadas, que "confunde proponer con confrontar; solución con conflicto; la intención de construir para mejorar con hacer brindis al sol para sacar rédito político": "Cree el ladrón que todos son de su condición, pero el PP trae una propuesta en firme para mejorar la conectividad de la Costa del Sol occidental", ha aseverado. En esta misma línea, ha criticado que la vicepresidenta María Jesús Montero negase este pasado viernes la liberalización de peaje "sin ningún tipo de argumento", por lo que le ha pedido que explique las razones y diga "sin son económicas, técnicas o políticas, porque el PP sí tiene razones y de peso para proponerlo".

Al respecto, ha señalado que se trata "del único peaje de Andalucía y el más caro de toda España", recordando que el Gobierno ha pactado bonificar el 75% del peaje en Galicia dentro de los acuerdos con el BNG para garantizar la investidura de Sánchez. "Es necesario garantizar la movilidad sostenible e inclusiva en la Costa del Sol, sin discriminaciones a los vecinos y visitantes de los municipios donde no llega el Cercanías, a quienes se les penaliza sin tren y se les obliga a utilizar la carretera, además del peaje en muchas ocasiones por los colapsos que sufre la A-7, y porque se les excluye también de la medida de gratuidad del billete aplicada en los municipios donde sí llega el Cercanías", ha lamentado.

Asimismo, ha criticado que "al resto de municipios de la comarca, como Mijas, Marbella, Estepona, Manilva o Casares se les niega el derecho de tener el tren gratis y esto es un modelo de movilidad excluyente y discriminatorio". Por ello, ha proseguido, "hay razones de peso que justifican esta suspensión temporal del peaje de la AP-7", abundando en que "el PP va a seguir proponiendo desde un ánimo constructivo, pero iremos donde tengamos que ir y esperamos que los socialistas vengan con nosotros para pedir algo que es bueno para la Costa del Sol, para la provincia y para Andalucía".

La presidenta 'popular' ha destacado entonces que Estepona, Marbella y Benalmádena encabezan el crecimiento de población en España según el INE, cuyas proyecciones oficiales señalan que la provincia ganará más de 300.000 nuevos habitantes antes de 2035, apelando "a la necesaria implicación por parte de todas las administraciones para hacer frente a este liderazgo de Málaga, cuya aportación mediante recaudación fiscal a las arcas públicas del Estado es también notoria". "¿Por qué a Cataluña se le dan 6.000 millones de euros para su Cercanías, a Galicia se le bonifica el 75% del peaje y a Málaga se le niega ese tren de la Costa sin ninguna explicación?", ha cuestionado, alegando que "no se trata de un capricho del PP, es un clamor de los vecinos y tenemos la obligación y la responsabilidad de llegar hasta donde haga falta".

Por último, Navarro ha afirmado que este potencial de la provincia "debe ser visto como una oportunidad y no como un problema", reprochando al Gobierno el déficit inversor con Málaga en los últimos cinco años y apuntando las necesarias inversiones en materia de agua y movilidad, principalmente, "tal y como abordamos en esa Alianza por Málaga que estamos presentando a partidos políticos con representación parlamentaria y a los agentes sociales y económicos". Así, ha recordado que el Ejecutivo de Sánchez mantiene obras hídricas sin ejecutar en la provincia por más de 2.000 millones de euros: "No es cierto que no tenga competencia en materia de agua, como nos quieren hacer creer los socialistas", ha subrayado, señalando actuaciones como la desaladora de la Axarquía y de Mijas o el saneamiento integral de la Costa del Sol, valorada en 1.000 millones de euros.