La ‘streamer’ malagueña Pandarina participa en un torneo solidario de videojuego para combatir la esclerosis múltiple

La ‘streamer’ malagueña Marina Sánchez, más conocida como Pandarina, participará este jueves en un torneo solidario que recaudará fondos para la investigación de la esclerosis múltiple a través del videojuego ‘El Fantasma de la Esclerosis Múltiple’, según recogió Ep.

La iniciativa parte de la organización Esclerosis Múltiple España (EME), que, a través de su campaña ‘El Fantasma de la Esclerosis Múltiple’, vuelve con motivo de la celebración de Halloween el 31 de octubre, según han indicado desde EME a través de un comunicado.

En esta ocasión, la organización de pacientes “hace historia” presentando el primer videojuego protagonizado por una persona en silla de ruedas en estética ‘pixel art’. Se trata de un minijuego gratuito que continúa la historia iniciada con el primero, que se presentó el año pasado en esta misma campaña y “que fue una iniciativa inédita”.

La protagonista de este videojuego vuelve a enfrentarse con los fantasmas en una ciudad de Halloween “repleta de nuevos desafíos” que los jugadores encaran “desde la piel de una heroína con esclerosis múltiple y discapacidad”.

Desde su lanzamiento, ya han jugado más de 56.000 personas y se ha jugado más de 137.000 veces. “Aunque la silla de ruedas ya no represente la realidad de la mayoría del colectivo, sigue siendo especialmente frecuente en las personas afectadas por las formas progresivas de la esclerosis múltiple”, han añadido.

Así, la iniciativa de este año reunirá a partir de las 11.00 horas en Twitch a más de 20 ‘streamers’ reconocidos en España. El evento estará presentado y albergado en el canal de Jen Herranz y participarán otros ‘streamers’ como Míster Jägger y Álexelcapo.

Junto a Pandarina y Wismichu, ellos “han sido los primeros en responder a este llamamiento de EME y contribuirán a recaudar fondos para investigación a través de la compra de sus divertidas ‘skins’ en el videojuego”, han subrayado. Con ello, EME busca “apelar a que el público joven conozca la enfermedad y contribuya a mejorar la calidad de vida de quienes conviven con ella”.

La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que se diagnostica entre los 20 y 40 años, siendo una de las enfermedades neurológicas más frecuentes en la población joven. No obstante, su sintomatología a veces resulta invisible.

Ello, sumado a su gran heterogeneidad, “dificultan la comprensión social”. “Si la investigación es la única arma para conseguir terminar con la enfermedad, la concienciación social es la que nos permite vencer el estigma”, ha señalado el presidente de EME, Alfonso Castresana.

Por su parte, la vicepresidenta de EME, Ana Torredemer, ha indicado que “cada vez existen más armas terapéuticas para combatir a este fantasma que, aunque no lo hacen desaparecer, permiten en la mayoría de los casos llevar una vida muy normalizada pese a la enfermedad. No obstante, aún existen personas que no responden a los tratamientos actuales y no podemos ofrecerles nada. Es nuestra máxima prioridad en investigación”.

Para dar respuesta a esta necesidad urgente, la organización de pacientes puso en marcha en 2013 el ‘Proyecto M1′, una iniciativa de recaudación de fondos para investigación que centra sus esfuerzos de forma prioritaria en abordar las formas progresivas de la enfermedad, y a donde se dirigen los fondos recaudados en la campaña.

De este modo, además de para acelerar su estudio, ‘El Fantasma de la Esclerosis Múltiple’ es una oportunidad “muy importante” para la sensibilización social sobre esta enfermedad, que afecta a 55.000 personas en España.

“Y es que, al igual que los fantasmas, se aparece sin avisar en la vida de las personas, y en muchas ocasiones se manifiesta a través de síntomas invisibles, como fatiga, dolor, problemas de visión o de memoria. No se conoce su causa ni tiene cura”, han destacado.

Además del torneo solidario, en esta cuarta edición numerosas asociaciones y fundaciones locales de pacientes se sumarán a la campaña realizando actividades en sus sedes, con el doble objetivo de contribuir con la investigación y también de mejorar los servicios de atención y apoyo a las personas con esclerosis y a sus familias.