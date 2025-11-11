Detenido por matar al novio de su exmujer, que apareció semidesnudo en Alpandeire

La Guardia Civil ha detenido a una persona por matar presuntamente al novio de su exmujer, cuyo cadáver apareció el pasado 2 de noviembre semidesnudo y con evidentes signos de violencia en la cuneta de un camino en una zona aislada de la localidad de Alpandeire (Málaga).

De las pesquisas se desprende que el presunto autor del crimen llevó a la víctima, un vecino de la localidad de Puente Genil (Córdoba), a un lugar aislado donde le asestó reiterados golpes en la cabeza hasta acabar con su vida, según ha informado este martes la Guardia Civil en un comunicado.

Tras este hallazgo, los investigadores identificaron al cadáver, un hombre de 42 años y vecino de Puente Genil (Córdoba).

Los guardias civiles se entrevistaron con sus familiares, quienes manifestaron que la víctima había iniciado una relación sentimental con una mujer y que se había trasladado al domicilio de la misma con intención de iniciar una convivencia con ella.

Una vez identificada la mujer, que no era conocida por la familia de la víctima, investigaron su entorno y descubrieron que su exmarido poseía un vehículo cuyas características coincidían con el que los agentes sospechaban que habría sido utilizado para deshacerse del cadáver.

Restos biológicos incriminatorios en el domicilio y vehículo

Los agentes detuvieron al exmarido la tarde del 6 de noviembre y, previa autorización judicial, se registraron su domicilio y vehículo, donde se hallaron restos biológicos incriminatorios.

La investigación ha revelado que la víctima estuvo conviviendo unos días con el presunto autor en el domicilio conyugal donde residía con su exmujer.

Tras unos días de convivencia, el autor se ofreció a llevar a la víctima a la estación de tren de Gaucín (Málaga).

Pero de las pesquisas se desprende que lo llevó a una zona aislada, donde, con un objeto contundente, le asestó reiterados golpes violentos en la cabeza y zona dorsal y acabó con su vida.

Posteriormente, introdujo el cuerpo en el maletero de su vehículo, que previamente habría cubierto de plástico, y lo estacionó en su vivienda hasta que decidió abandonar el cadáver en un paraje aislado en Alpandeire, donde fue descubierto.

El autor hizo uso del teléfono de la víctima tras su muerte y luego se deshizo del móvil tras arrojarlo a una zona de malezas.

También se deshizo del plástico del maletero y de la ropa de la víctima tirándolos en un contenedor de basura y ocultó el arma homicida en un almacén en un terreno de Gaucín (Málaga) donde fue recuperado por los agentes, que hallaron en ella restos biológicos incriminatorios.

El detenido, ante la pluralidad de indicios obtenidos, reconoció los hechos en presencia letrada y ya se ha realizado una reconstrucción de los hechos.

Tras su puesta a disposición judicial este pasado domingo, la autoridad judicial ha decretado su ingreso en prisión provisional.

La operación ha sido desarrollada por el grupo de homicidios de Policía Judicial de la Guardia Civil de Málaga y dirigida por el titular de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ronda plaza número 3.