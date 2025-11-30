Nace una cría de gorila de llanura a plena luz del día y ante los visitantes en Bioparc Fuengirola

Bioparc Fuengirola ha vivido este sábado una jornada histórica con el nacimiento de una cría de gorila de llanura occidental, una especie catalogada en Peligro Crítico de Extinción.

El acontecimiento tuvo lugar en el recinto exterior del parque y ante la atenta mirada de los visitantes, que fueron testigos de un hecho excepcional en el mundo de la zoología moderna.

El nacimiento ha sorprendido incluso al equipo técnico. "A pesar de que el área interior estaba completamente preparada para un posible alumbramiento, la hembra Wefa optó de manera natural por el exterior, bajo el sol y en un entorno que forma parte de su rutina diaria", indica Jesús Recuerdo, director técnico y veterinario en Bioparc Fuengirola.

Tras salir al recinto exterior para comenzar su jornada habitual de enriquecimientos, el parto se desencadenó de forma rápida y natural, ante la mirada atónita de las personas que visitaban el parque.

Como ocurre habitualmente en primates, tras el nacimiento salió la placenta, unida al bebé por el cordón umbilical. Wefa lo rompió y consumió parte de la placenta, un comportamiento natural que aporta proteínas y energía necesarias para los primeros días de maternidad.

En lo que va de 2025, solo ha nacido un gorila en toda Europa. Esta cría de Bioparc Fuengirola se convierte así en el segundo nacimiento europeo del año y el primero en España, un logro extraordinario dentro de los programas de conservación de especies gravemente amenazadas.