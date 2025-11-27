La pareja de la joven asesinada en Campillos confiesa ser autor del asesinato

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha confirmado que el hombre que este pasado miércoles se entregó en un cuartel de la Guardia Civil en la localidad jiennense de Martos confesó ante los agentes haber sido el autor de la muerte de Concha, la joven de 25 años cuyo cadáver fue hallado ese mismo día en el pueblo malagueño de Campillos. La asfixia por estrangulamiento sería la causa de la muerte según la primera inspección forense.

"Es un autor que ha confesado en primera instancia haber cometido ese crimen. Se desplazó hasta la ciudad de Martos desde Campillos para personarse ante el acuartelamiento de la Guardia Civil de Martos y manifestar que había cometido, esa madrugada, un asesinato, había matado a su pareja sentimental", ha asegurado este jueves el representante del Gobierno en la región andaluza.

Fernández también ha precisado que el presunto autor y la víctima "estaban viviendo, la pareja, en el domicilio del padre de la mujer asesinada"; y ha añadido que la médico forense ha determinado en la primera inspección "que la causa de la muerte es asfixia por estrangulamiento, pendiente de hacer la autopsia completa".

También ha señalado sobre la secuencia de los hechos, que "desde la unidad orgánica de policía judicial de Jaén se desplazó al presunto autor material del crimen, autor confeso en primera instancia, hasta la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga, donde fue examinado también por la médico forense para intentar hallar restos biológicos que le vinculen con el hecho delictivo".

El representante del Gobierno en Andalucía también ha precisado que con respecto a esta pareja no estaba activo el sistema VioGén, si bien sí lo había estado previamente por parte de ella en una relación anterior con otra pareja.

Pedro Fernández ha asegurado que este presunto asesinato machista es "un hecho absolutamente lamentable, reprochable, una muerte más a manos de una persona además joven, con 28 años el autor, y con esa mentalidad machista de creerse en propiedad".