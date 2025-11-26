Torrox recuerda a la familia fallecida al inhalar gas, que será trasladada a Marruecos

Unas 300 personas han guardado este miércoles un minuto de silencio en Torrox (Málaga) en recuerdo de los cuatro integrantes de la familia de origen marroquí Rabah, fallecida este martes por inhalación de gas en una vivienda y cuyos cuerpos serán trasladados a Marruecos.

A la concentración han acudido numerosos ciudadanos marroquíes, entre ellos mujeres que lloraban la pérdida, y compañeros de instituto de los jóvenes fallecidos y Abderraman Rabah Majid, sobrino y primo de las víctimas, ha explicado a los periodistas que el deseo es que descansen en su país, para lo que esperan aún poder gestionar el traslado.

Ha lamentado esta "triste historia"; ha recordado a uno de sus primos, al quería "todo el mundo" y que "adoraba" el fútbol y las motos, y ha agradecido el apoyo del Ayuntamiento.

"El butano se puede llevar vidas"

Otro familiar ha explicado que están destrozados y ha deseado que sea "la última tragedia" de este tipo: "Que tengamos más cuidado y preocupación porque el butano se puede llevar vidas".

El representante de la comunidad musulmana de Torrox, Ahmed El Gharbaoui Lahlal, ha agradecido las muestras de cariño y apoyo de distintos puntos de España hacia su colectivo y los vecinos torroxeños; al pueblo de Torrox, que califica de "maravilloso", y a su alcalde, Óscar Medina.

Jamila Hayoun ha lamentado la tragedia, "que tiene completamente conmocionado a todos los vecinos de Torrox", y ha expresado que "estas desgracias, que no deberían pasar nunca, cuando te tocan tan cerca son una pesadilla".

"Era una familia trabajadora, el padre y la madre, y los hijos un ejemplo, con una vida por delante y unos sueños que no han llegado a cumplir", ha añadido, además de destacar el "profundo dolor y tristeza" que se vive en la localidad y de trasladar el pésame y condolencias a la comunidad marroquí.

Conmoción

El alcalde de Torrox, Óscar Medina, ha resaltado que la plaza del pueblo estaba abarrotada en recuerdo de la familia, que "todo el pueblo está conmocionado" y que habrá tres días de luto decretados con banderas a media asta.

Ha explicado que la causa del suceso es la mala combustión, posiblemente de un calefactor, y un escape de gas de monóxido de carbono, que la Policía Científica de la Guardia Civil lo investiga y que "todos los vecinos se volcaron con la familia Rabah".

Los servicios de emergencia recibieron a las 15:20 horas de este martes el aviso del suceso ocurrido en una vivienda de la calle Pontil, dentro del casco histórico de Torrox.

El 112 atendió una llamada de socorro que alertaba de un posible escape de gas en una vivienda y solicitaba asistencia sanitaria urgente para varias personas que se encontraban en el suelo.

Cuando los servicios de emergencia llegaron al lugar no pudieron hacer nada por salvar la vida de estas personas, que ya habían fallecido: el padre, Saiid, de 53 años; la madre, Saidia, de 38, y los hijos, Mohammed y Mustafa, de 19 y 17 años respectivamente.