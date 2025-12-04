El PSOE suspenderá a su líder en Torremolinos si se abren diligencias por acoso sexual

El secretario general del PSOE de Málaga, Josele Aguilar, ha garantizado este jueves que si se abre "cualquier tipo de diligencia" por acoso sexual contra el líder del partido en Torremolinos, Antonio Navarro, se iniciarán los trámites para su suspensión cautelar de militancia.

Aguilar, que ha acudido a los actos en memoria de Manuel José García Caparrós con motivo del 4D, ha dicho a los periodistas que no van a tolerar "ningún comportamiento que suponga un acoso para una mujer".

El dirigente socialista se ha pronunciado así tras conocerse la denuncia presentada ante la Fiscalía de Violencia de Género por parte de una militante del partido contra Antonio Navarro, en la que asegura haber sufrido acoso sexual.

Aguilar ha subrayado que se han puesto los hechos en conocimiento de la dirección federal del partido, para que se pongan todos los trámites en marcha y ha indicado que "en el momento que se abra cualquier tipo de diligencia" iniciarán el proceso para suspender "a cualquier militante que tenga comportamientos de esta naturaleza".

Ha explicado que no tienen constancia de más denuncias de mujeres contra Navarro, únicamente los hechos que se conocieron la tarde de este miércoles.

Ha manifestado que el PSOE es "un espacio libre de acoso" y deber ser "un espacio de seguridad para todas las mujeres", algo que es "un compromiso inquebrantable de la dirección provincial".

El PSOE emitió este miércoles un comunicado en el que informó de que los hechos denunciados están siendo "objeto de examen e investigación" por el órgano contra el acoso nombrado a nivel federal, "que trabaja con plena autonomía y con la obligada privacidad".

Además, detalló que trasladaron la información a la Comisión Ejecutiva Federal cuando tuvieron conocimiento de la denuncia en la Fiscalía, por si procede incorporarlo al expediente "y si fuese oportuno la adopción de alguna medida".

Según la información que adelantó el diario Sur, habría conversaciones de Whatsapp vinculadas a asuntos municipales en los que aparecerían, desde 2021, comentarios de carácter personal y sexual por parte del denunciado.