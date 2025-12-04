Acceso

El PSOE investiga la denuncia por presunto acoso sexual contra su líder en Torremolinos

Ha sido denunciado por una militante en la Fiscalía de Violencia de Género

Imagen de archivo del Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga). REMITIDA / HANDOUT por AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 30/11/2025
Imagen de archivo del Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga).AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOSEuropa Press
El Órgano contra el Acoso nombrado por la comisión ejecutiva federal del PSOE examina e investiga la denuncia por presunto acoso sexual formulada contra el secretario general de los socialistas de Torremolinos (Málaga), Antonio Navarro, por una militante de esta formación política.

El PSOE de Málaga ha informado en un comunicado de que los hechos denunciados respecto de Navarro, que también es concejal y diputado provincial, están siendo objeto de examen por ese órgano, "que trabaja con plena autonomía y con la obligada privacidad".

Esta fuerza política ha explicado que cuando la dirección provincial socialista de Málaga ha tenido conocimiento de la denuncia en la Fiscalía de Violencia de Género ha trasladado la información a la ejecutiva federal, por si procede su incorporación al expediente y fuese oportuno adoptar alguna medida.

La dirección del PSOE malagueño ha anunciado además que si la Fiscalía abriese diligencias, "formularía a la comisión ejecutiva federal la solicitud de suspensión cautelar de militancia", de acuerdo con su estatuto y reglamento.

El PSOE de Málaga ha aprovechado también para expresar su "compromiso inquebrantable con la igualdad" y su "rechazo absoluto a cualquier acoso contra las mujeres".

