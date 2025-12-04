Un joven de 26 años resulta herido tras recibir un disparo en un tiroteo en Marbella

Un joven de 26 años ha sido evacuado a un hospital tras recibir la noche de este miércoles un disparo en la pierna en un nuevo tiroteo en Marbella (Málaga), que ya investiga la Policía Nacional.

Los hechos ocurrieron sobre las 22:00 horas de este miércoles en la avenida Miguel de Cervantes, en la zona de Nueva Andalucía. El teléfono 112 recibió el aviso de una persona que había escuchado disparos y de que había un hombre herido en el suelo.

El 112 activó a la Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local y servicios sanitarios, ha informado a EFE un portavoz del servicio de emergencias.

A su llegada al lugar, la Policía Local confirmó que había un joven de 26 años que había resultado herido por arma de fuego en una pierna, el cual fue trasladado por los efectivos sanitarios al Hospital Costa del Sol de Marbella, ha añadido.

Por su parte, fuentes policiales han señalado que la Policía Nacional investiga el suceso, sin que se hayan practicado detenciones hasta el momento.

Se da la circunstancia de que un día antes se produjo otro incidente con arma de fuego en Marbella, sobre las 13:30 horas en la barriada de Las Albarizas, aunque no hubo personas heridas