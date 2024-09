Sin tren litoral pero con viaje en helicóptero a Ceuta subvencionado al 65%

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta ha aprobado este martes una nueva prórroga del programa de bonificaciones a no residentes en la ciudad del transporte aéreo, lo que permitirá aumentar al 65 % la subvención del billete de helicóptero con Málaga y Algeciras (Cádiz) a cada turista.

En rueda de prensa, el portavoz del Gobierno ceutí, Alejandro Ramírez (PP), ha explicado que el presupuesto para esta quinta prórroga será de 1.800.000 euros y par aumentar su atractivo se propone incrementar la bonificación por pasajero no residente del 50 actual al 65 % en el precio del billete, con un límite máximo de subvención de 141 euros en la conexión con Algeciras (Cádiz) y de 300 en la de Málaga.

El Consejo de Gobierno ha aprobado esta nueva prórroga del programa de bonificaciones a no residentes que usen el transporte aéreo entre la Península y Ceuta, como medio de promoción turística. El sistema de bonificaciones a los turistas se puso en marcha en junio de 2021 y desde entonces se han realizado cuatro prórrogas sucesivas, la última de las cuales finaliza el próximo 31 de diciembre.

El "gran uso" del transporte aéreo por pasajeros no residentes ha implicado que el presupuesto de la cuarta prórroga, de 500.000 euros, esté próximo a agotarse. Desde la puesta en marcha del sistema, el número de pasajeros no residentes bonificados ha sido creciente y según los últimos datos, de enero a julio de 2024, 14.120 pasajeros no residentes en Ceuta se han beneficiado de estas bonificaciones de un total de 53.890, lo que supone un 26,20 %.

El presupuesto para esta quinta prórroga será de 1.800.000 euros y la vigencia del programa sería hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se agote el presupuesto. Como en el caso de las bonificaciones a residentes, se trata de subvenciones directas a las personas físicas que utilicen este medio de transporte.