Montero, sobre Palestina: "No vamos a permitir que no se condene una barbarie que está ocurriendo a escasos kilómetros de nuestro país"

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha reunido al Comité Director de la federación socialista andaluza --máximo órgano entre congresos-- por segunda vez este año y desde que, en enero, asumió el liderazgo de los socialistas andaluces.

El PSOE andaluz ya está en modo campaña, a la espera de que Juanma Moreno decida la fecha de los comicios que, como muy tarde, deberán celebrarse en junio de 2026.

La vicepresidente primera del Gobierno y ministra de Hacienda, en clave electoral, aprovechó su intervención para seguir censurando la actuación de Israel en Palestina, un tema en el que el Gobierno de España lleva semanas centrándose. "Gaza se ha convertido en el epicentro del sufrimiento humano" y el Gobierno de Israel "está ejecutando una ofensiva militar de una crueldad insoportable contra la población civil palestina".

"No es una guerra sino una masacre genocida", ha dicho.

Montero ha acusado de hacer "malabares dialécticos" al PP y ha pedido a Juanma Moreno que repita la palabra "ge-no-ci-dio". "No se puede estar equidistante. Ese equilibrio no es neutralidad. Quien hace ese ejercicio es un indecente. No vamos a permitir que no se condene una barbarie que está ocurriendo a escasos kilómetros de nuestro país".

En contraposición, ha dicho, que "da gusto tener en nuestro país un presidente como Pedro Sánchez del que nos sentimos tan y tan orgullosos".

El Comité Director se ha reunido en el Pabellón Municipal de Deportes de San Juan del Puerto, la localidad onubense de la que es natural la actual vicesecretaria general del PSOE-A y portavoz parlamentaria, María Márquez.

EL PSOE-A, EN "MODO CAMPAÑA"

En esa línea, desde el PSOE-A recordaban esta semana a Europa Press que el Comité Director se suele reunir dos veces al año, una en el primer semestre y otra en el segundo, y la de este sábado es la segunda cita del máximo órgano de dirección de los socialistas en lo que va de 2025.

En este contexto hay que enmarcar también la aprobación, en la reunión que la Ejecutiva del PSOE-A celebró el pasado viernes, 12 de septiembre, de la Comisión Regional de Listas, para que dicho órgano esté activado cuando llegue el momento de elaborar las candidaturas para las próximas elecciones autonómicas.