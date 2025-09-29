Moreno y Montero, juntos en Córdoba en la entrega de llaves de una promoción de viviendas

Un total de 113 apartamentos en alquiler para mayores conforman la segunda promoción de este tipo de viviendas ejecutadas en Córdoba con la colaboración del Gobierno central, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de la capital, que han invertido 10,5 millones de euros. Los apartamentos, de los que han sido entregados este lunes las llaves, constan de uno o dos dormitorios, totalmente accesibles y con un alquiler mensual que oscila entre los 180 y los 360 euros.

Para el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha presidido el acto, lo importante es que "hoy os vamos a dar unas llaves y vais a estrenar una solución" a la problemática de la vivienda para personas mayores. Moreno ha instado a todas las administraciones a entenderse entre ellas y "pelearnos menos y trabajar más, que es lo que hay que hacer para que las cosas funcionen".

También se ha referido a las rebajas fiscales en materia de vivienda en Andalucía que han beneficiado ya a 250.000 andaluces con un ahorro anual de 460 millones de euros, cifras que "se van a ver incrementadas en cuanto surtan efecto las nuevas deducciones fiscales" por alquiler de vivienda habitual para jóvenes, mayores o personas vulnerables como víctimas de violencia de género o de terrorismo, y que entrarán en vigor en 2026. Juanma Moreno ha recordado que va a poner en marcha una nueva reforma fiscal para bajar la presión en impuestos a jóvenes y mayores cuando acceden a una vivienda.

Además, "vamos a poner 20.000 viviendas en marcha a través de un Plan de choque, y lo que también es muy importante, pondremos suelo a disposición para la construcción de viviendas, que es lo que hace falta", ha indicado el presidente andaluz. En el acto también ha intervenido la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para quien la entrega de llaves de los apartamentos implica poner en valor una política "prioritaria" del Gobierno como es el acceso a la vivienda a un precio razonable y asequible.

Montero ha recordado que esta segunda fase de apartamentos en alquiler para mayores estaba diseñada desde hacía años pero "por falta de apoyo del Gobierno hubo que postergarla hasta que llegó Pedro Sánchez y se pudieron dinamizar las obras". Ha detallado que de la inversión total de 10,5 millones en esta actuación, el Ejecutivo central ha puesto 5 millones, 1,7 la Junta de Andalucía y 3,7 el Ayuntamiento de Córdoba y la empresa municipal de Viviendas Vimcorsa.

La vicepresidenta del Gobierno ha puesto en valor este proyecto en el que la posibilidad de que sean las personas mayores autónomas el mayor tiempo posible implica un gran beneficio para ellas. Ha anunciado que el Gobierno seguirá trabajando por las personas mayores que "son el orgullo de España" y que seguirán subiendo las pensiones y trabajando por mejorar la dependencia.

También ha instado a la Junta de Andalucía a que aplique la Ley de Vivienda que "va a posibilitar bajar los precios del alquiler" y a que se sume al plan de vivienda que anunció el presidente del Gobierno que "significa que vamos a triplicar la inversión en vivienda". El alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha mostrado ilusionado por llegar al final de este camino con la entrega de los apartamentos y ha apostado por "seguir avanzando" para que la capital cordobesa pueda crecer en 30.000 nuevas viviendas en los próximos años y que de ellas la mitad sean de protección oficial. E