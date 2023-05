Muere una temporera y otras 25 resultan heridas al volcar un bus en Almonte

Una mujer ha fallecido y otras 25 han resultado heridas, entre ellas siete con pronóstico muy grave, al volcar un autobús que trasladaba a trabajadoras temporeras marroquíes en el municipio onubense de Almonte (Huelva), según ha informado el servicio Emergencias 112 de Andalucía.

El accidente se ha producido en el kilómetro 16 de la carretera A-484 alas 6:25 horas de esta mañana, cuando, por causas que se desconocen, el autobús se ha salido de la vía y ha volcado.

Según los primeros datos provisionales facilitados por el Centro de Emergencias Sanitarias (CES 061) al 112, el autobús siniestrado viajaban 38 trabajadoras; una de ellas ha fallecido en el accidente, otras siete han resultado heridas de carácter muy grave y 18 más están heridas leves. Todas las afectadas están siendo evacuadas a hospitales de Huelva y Sevilla.

En el siniestro siguen actuando los servicios sanitarios del 061 y del Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), junto con efectivos de Policía Local, Centro Operativo de Servicios (COS) de la Guarida Civil y Tráfico, Consorcio Provincial de Bomberos y Mantenimiento de Carreteras.

Desde la Guardia Civil se ha precisado que agentes de Tráfico han abierto una investigación para esclarecer lo sucedido, mientras que la carretera en la que se ha producido el siniestro permanece cortada en ambos sentidos.

Por su parte, la alcaldesa de Almonte (Huelva), Rocío del Mar Castellano, en un audio remitido a los medios de comunicación, ha mostrado la consternación del Ayuntamiento por el "grave accidente" y ha trasladado las condolencias por el fallecimiento de la trabajadora.

Tras desear una pronta recuperación a las heridas, ha puesto en valor el trabajo y la implicación de la Policía Local que "ha estado en todo momento colaborando en las labores de rescate con los servicios de sanitarios, la Guardia Civil y los bomberos".

Los sindicatos reclaman mayor control

Los sindicatos UGT-A y CCOO-A han lamentado este lunes --Día Internacional del Trabajo-- han lamentado el suceso mortal. Ambos sindicatos han reclamado un "mayor control" de la prevención de riesgos laborales.

Así lo han expresado las secretarias generales de los citados sindicatos, Carmen Castilla y Nuria López, en sendas entrevistas en Canal Sur Radio. En este sentido, la dirigente de UGT-A ha calificado de "tremendo" lo ocurrido. "Se trata de un accidente 'in itínere', que eleva a 35 el número de víctimas mortales en Andalucía en lo que va de año. Es una lacra que no cesa y desde hace tiempo venimos reclamando un mayor control de la prevención". "Muchos de esos accidentes se pueden prevenir". No en vano, "en el pacto que firmamos con el Gobierno andaluz, hay un apartado muy importante, que es la lucha contra la siniestralidad laboral. La precariedad mata", ha concluido la secretaria general de UGT en Andalucía.

En esa línea se ha manifestado su homóloga en Comisiones Obreras. "Es importante que empresas, administraciones públicas y trabajadores trabajan de lleno en lo que respecta a la prevención: es posible prever accidentes". "Con éste, son 35 víctimas mortales en Andalucía en 2023. El 40% de los accidentes traumáticos lo son; no lo decimos nosotros sino las investigaciones de los siniestros laborales".

"En el plan de choque firmado con la Junta hablamos de una 'mapa de riesgos'. Con el Big Data, se pueden prevenir accidentes. En ocasiones no se cumplen los descansos, faltan arnés o no se ha colocado una valla. Por ello, pedimos al Gobierno andaluz que ese plan que comprometió, lo ponga en marcha cuanto antes", ha sentenciado López.