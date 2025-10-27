La Línea de la Concepción (Cádiz), con una tasa del 28,6%, el municipio jiennense de Linares (27,6%), son los municipios con más paro de España, con una tasa de desempleo media estimada para 2024 del 28,6% y del 27,6%, respectivamente. Les siguen las ciudades autónomas de Melilla, con una tasa del 26,5%, y Ceuta (26,3%). Así lo reflejan los datos de la estadística 'Indicadores Urbanos 2025' del Instituto Nacional de Estadística (INE) a los que ha tenido acceso Europa Press.

En el otro extremo, Sant Cugat del Vallés, en Barcelona, y Las Rozas, en Madrid, son los municipios de España con menos paro, con una tasa de desempleo media estimada para 2024 del 5% y del 5,4%. Les siguen San Sebastián (Guipúzcoa), con un 5,5%, y Castelldefels (Barcelona), con una tasa del 6,3%.

Sant Cugat y Las Rozas repiten en esta edición como dos de los tres municipios con menor tasa de paro, pero Pozuelo, que en el anterior informe, de hace un año, figuraba en segunda posición, ya no aparece entre los 15 primeros municipios con menor desempleo. De los 15 municipios con mayores tasas medias de paro estimadas para 2024, la mayoría se encuentran en Andalucía.

Así, además de los ya mencionados, hay que sumar también a Granada (24,5%), Algeciras (22,6%), Armilla (22%), Jerez de la Frontera (21,8%), Jaén (21,7%), Sanlúcar de Barrameda y San Fernando (20,3% en ambos casos), Almería (20,1%), Córdoba (19,6%) y Chiclana de la Frontera (19,5%). Fuera de la comunidad andaluza y de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, sólo se cuela en este 'top 15' de municipios con más paro el toledano de Talavera de la Reina, con una tasa de paro del 20,8%.

Por contra, entre los 15 municipios con menor tasa de paro, figuran dos pertenecientes a la comunidad de Madrid (Las Rozas y Rivas-Vaciamadrid); cuatro de Cataluña (Sant Cugat, Barcelona, Castelldefels y Lleida); dos del País Vasco (San Sebastián e Irún); dos de Castilla y León (Burgos y Palencia), dos de Galicia (Santiago de Compostela y Lugo), uno de Aragón (Zaragoza), uno de Navarra (Pamplona) y uno de Baleares (Ibiza).