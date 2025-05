El Parlamento andaluz rechaza investigar los contratos del SAS con acusaciones de corrupción

El pleno del Parlamento andaluz ha rechazado este jueves, con los votos del PP, la creación de una comisión de investigación sobre los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS), durante un debate bronco en el que la izquierda y los populares se han intercambiado mutuas denuncias de "corrupción". La Cámara ha debatido la petición del grupo socialista de crear de una comisión de investigación sobre las contrataciones realizadas en el ámbito del Sistema Sanitario Público de Andalucía, durante los ejercicios 2020 a 2023 y hasta la actualidad, una iniciativa que ha contado con el respaldo de Adelante y Por Andalucía y la abstención de Vox.

Socialistas y populares se han enzarzado en acusaciones de corrupción, la que hay, según la portavoz parlamentaria del PSOE-A, María Márquez, en el seno del Gobierno andaluz con las contrataciones del SAS, o la que afecta a las filas socialistas "con los fontaneros, las cloacas y la mafia sanchista", según la diputada del PP, Beatriz Jurado. María Márquez ha acusado al Gobierno andaluz de haber utilizado la pandemia como "excusa" para que unos cuantos "hayan pegado un pelotazo", para "forrar" a las clínicas privadas de los "amigos" del poder, y todo ello usando los contratos de emergencia, y el fraccionamiento de los mismos.

Ha censurado que la sanidad andaluza es "marca de la casa" del PP, que consiste en "a los amigos contratos y a los andaluces maltrato", pretendiendo crear "clientes en vez de pacientes", en una situación que está investigando la Justicia, con contrataciones de emergencia que han llegado hasta 2024 con la excusa de la pandemia. "Y mientras tanto, caza de brujas, tres gerentes imputados y todo apunta a M. Bonilla como jefe de la trama", ha recalcado Márquez, quien ha añadido que el Parlamento andaluz "no puede permanecer callado ni mirar para otro lado" porque los andaluces "merecen conocer la verdad, llegar al fondo de la cuestión y saber dónde esta el dinero".

Se ha mostrado convencida de que gran parte el Gobierno andaluz está directa o indirectamente "bajo sospecha" porque han jugado un papel "trascendental en el saqueo planificado a la sanidad pública en Andalucía para engordar las arcas de la sanidad privada, para acelerar la privatización de la sanidad pública en Andalucía". La respuesta a las críticas la dio la parlamentaria popular Beatriz Jurado, quien ha reprochado al PSOE que hable de esta forma del Gobierno andaluz "con lo que está ocurriendo" en la política nacional, con una situación de "corrupción y de fango que les llega hasta el cuello", y que "día a día no sabemos dónde está el límite".

"No sabemos hasta donde son capaces de aguantar las cloacas, el chantaje y las prácticas mafiosas del PSOE, Lo único que pueden hacer para confrontar con Juanma Moreno es el espionaje, el uso de métodos antidemocráticos", ha denunciado Jurado, quien ha añadido que mientras tanto, los socialistas "usan la sanidad como campo de batalla". Ha advertido de que no se puede investigar "lo que no existe" y ha recordado que los contratos de emergencia se hacen al amparo de la pandemia hasta mayo de 2023 que "no fueron una opción sino una obligación para salvar vidas", mientras que los contratos fraccionados se han usado siempre.

Por su parte, el portavoz de Adelante Andalucía, José Ignacio García, que aprovechó la ausencia de Moreno en este pleno para acusarle de "tener miedo" al Parlamento, ha asegurado que quien no quiere investigar la corrupción debe ser porque es corrupto, y ha recordado que los contratos del SAS se encuentran en manos judiciales. El parlamentario de Por Andalucía, José Manuel Gómez Jurado, ha asegurado que "privatización y corrupción son las caras de la misma moneda", y ha añadido que resulta "indecente e inmoral" que se pretenda hacer "negocio" con la salud de los ciudadanos, algo que, en su opinión, se encargará de dilucidar la Justicia.

Por su parte, la diputada de Vox Ana María Ruiz ha lamentado que el PP haya heredado el "modelo sanitario" de los socialistas en Andalucía y solo se haya dedicado a "parchear y poner puntos" de sutura en la herida que, a su juicio, lo que requería era de una operación quirúrgica, y ha asegurado que el PSOE no puede dar lecciones en sanidad.