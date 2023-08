Perfil de los accidentes mortales en el trabajo: hombres entre 50 y 59 años

Andalucía es la comunidad autónoma de España donde más accidentes mortales en el trabajo se han producido en el primer semestre del año y, lo que es peor, es de las pocas regiones que presenta una tendencia creciente. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Economía Social, entre enero y junio de 2023 se produjeron 55 accidentes de trabajo mortales en la comunidad por 29 en Cataluña y la Comunidad Valenciana o 24 en la Comunidad de Madrid. A esta cifra habría que sumar los 8 accidentes mortales entre los trabajadores por cuenta propia, estadística que también lidera Andalucía. En Cataluña y Galicia se contabilizaron 6, 4 en la Comunidad Valenciana y solo uno en la de Madrid.

Solo La Rioja, Cantabria, Asturias, Extremadura, Baleares y Andalucía han visto cómo esta negativa estadística se ha incrementado en sus regiones durante lo que va de año con respecto a 2022.

Los datos nacionales en el primer semestre del año son los siguientes: se produjeron 265.437 accidentes con baja en jornada, de los cuales 1.843 accidentes fueron graves y 277 accidentes fueron mortales. Comparando estos datos con los del mismo periodo del año anterior, se produjeron 100 accidentes graves menos y 43 accidentes mortales menos.

En cuanto a la desagregación por sexo, a nivel nacional el 71% de los accidentes en jornada con baja afectaron a varones y el 29% afectaron a mujeres. En el caso de los accidentes mortales en jornada se distribuyeron en 263 casos en varones y 14 en mujeres.

En total, en Andalucía se han registrado en seis meses 63 accidentes mortales. De ellos, 60 fallecidos han sido hombres y 3 mujeres. El perfil de los accidentados, según el Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales, se corresponde con hombres entre 50 y 59 años; que no han llegado a cumplir un año de antigüedad en su empresa; que no tienen un contrato estable; pertenecientes a pymes; y que fallecen por patologías no traumáticas.

El Instituto Andaluz de Prevención de Riesgos Laborales prepara una nueva campaña de sensibilización sobre la prevención de riesgos laborales. El objetivo es «contribuir a la mejora de las condiciones de trabajo y sensibilizar sobre cultura preventiva a la sociedad inculcando los valores de la prevención de riesgos en el trabajo desde una edad temprana, lo que facilitará, de cara al futuro, la integración de la seguridad en cualquier ámbito».

El propio Instituto reconoce que el «análisis de las estadísticas de siniestralidad laboral justifica la necesidad de reforzar la concienciación en materia preventiva, convirtiéndose dicha tarea en una prioridad dentro de las políticas de seguridad y salud laboral de la Junta de Andalucía».

En este sentido, hay que señalar que este mismo mes se firmó en Sevilla el Acuerdo para la activación del nuevo Plan de choque contra la siniestralidad laboral en Andalucía, suscrito entre la Junta de Andalucía, la patronal andaluza y los sindicatos UGT y CC OO. Se trata de una de las medidas incluidas en el «Pacto social y económico por el impulso de Andalucía» suscrito por el Gobierno andaluz y los principales agentes económicos y sociales el pasado mes de marzo.

El plan de choque contra la siniestralidad tendrá una vigencia inicial de un año y prevé actuaciones por un importe de 2,2 millones de euros. El documento parte del trabajo acumulado en los últimos años en aplicación de la vigente Estrategia Andaluza de Seguridad y Salud en el Trabajo 2017-22, prorrogada hasta 2023 para adaptarse a la paralización de la actividad productiva que produjo la pandemia del Covid-19. A partir de ahí, el plan está diseñado en torno a siete grandes líneas de actuación que persiguen «incrementar los niveles de sensibilización entre empleados y empresarios para que cale en toda la sociedad el mensaje de la cultura preventiva», con especial atención a los accidentes de tipo traumático en jornada laboral.

Entre las principales actuaciones destaca la elaboración de un detallado Mapa de la siniestralidad grave, muy grave y mortal en Andalucía durante los años 2021 y 2022, otorgando mayor relevancia a dos tipologías de accidentes en los que se han detectado mayores incrementos: las caídas en altura y el vuelco o pérdida de control de maquinaria y equipos de carga.

También se refuerzan las actividades de comprobación, información y asesoramiento directo en empresas. Entre ellas, las actuaciones a cargo de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, centradas en empresas con elevadas tasas de siniestralidad y en lo que supone un refuerzo del trabajo que ya realizan los centros de prevención de riesgos laborales; o las actuaciones del personal técnico habilitado, que se incrementarán en un 20%. Del mismo modo, se eleva hasta un 40% el número de actuaciones contempladas en programas como el «Alerta accidentes», así como las tareas de divulgación en los propios centros productivos, que recibirán material divulgativo sobre los principales riesgos asociados a su actividad y las medidas preventivas para evitarlos.

Como medida novedosa, la Consejería de Empleo pondrá en marcha durante cuatros meses una unidad móvil de información que se desplazará por toda Andalucía.