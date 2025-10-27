Meteorología
La previsión de lluvia para la última semana de octubre en Andalucía
Se esperan chubascos localmente fuertes
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes en Andalucía cielos con intervalos nubosos o muy nubosos, acompañados de chubascos ocasionales, que podrían ser localmente fuertes y tormentosos en el Golfo de Cádiz y el Levante almeriense a primeras horas.
Las temperaturas en general experimentarán pocos cambios, con máximas en descenso en el litoral mediterráneo, y los vientos soplarán flojos variables.
El martes se prevén cielos poco nubosos, aumentando a muy nubosos de oeste a este durante la tarde, cuando irán acompañados de precipitaciones débiles a moderadas.
Las temperaturas sufrirán cambios ligeros y los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados de componente sur en la vertiente atlántica.
✕
Accede a tu cuenta para comentar
Un año de la dana de Valencia