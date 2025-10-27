La previsión de lluvia para la última semana de octubre en Andalucía

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia para este lunes en Andalucía cielos con intervalos nubosos o muy nubosos, acompañados de chubascos ocasionales, que podrían ser localmente fuertes y tormentosos en el Golfo de Cádiz y el Levante almeriense a primeras horas.

Las temperaturas en general experimentarán pocos cambios, con máximas en descenso en el litoral mediterráneo, y los vientos soplarán flojos variables.

El martes se prevén cielos poco nubosos, aumentando a muy nubosos de oeste a este durante la tarde, cuando irán acompañados de precipitaciones débiles a moderadas.

Las temperaturas sufrirán cambios ligeros y los vientos soplarán flojos variables, con intervalos moderados de componente sur en la vertiente atlántica.