Las provincias en aviso amarillo por lluvia en Andalucía

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo, 26 de octubre, avisos de nivel amarillo en las provincias de Huelva, Cádiz y Almería por lluvias y tormentas, además de que la jornada registrará un descenso generalizado de las temperaturas de hasta nueve grados en las máximas.

Según ha informado la Aemet en su página web, consultada por Europa Press, los avisos por precipitaciones se activarán entre las 14,00 y las 24 horas en el litoral gaditano y onubense y en la comarca de Andévalo y Condado (Huelva). Además, entre las 18,00 horas y las 24 horas se registrará el nivel amarillo por este mismo fenómeno en el levante almeriense.

Asimismo, las temperaturas máximas descenderán en todas las provincias andaluzas excepto en Almería, que se mantendrán en 26 grados, siendo Granada la que experimentará la mayor bajada con 23ºC, con un descenso de nueve grados respecto al este sábado. En cuanto al resto de provincias, la máxima de Cádiz será de 24ºC; en Córdoba, 27ºC; en Huelva, 24ºC; en Jaén, 23ºC; en Málaga, 26ºC, y en Sevilla, 28ºC.

Por otro lado, el resto de la comunidad andaluza presentará intervalos de nubes bajas y brumas matinales en el litoral mediterráneo, Sierra Morena y el valle del Guadiana, sin descartar nieblas. Los vientos serán flojos y variables en la jornada del próximo domingo, aumentando entre flojos y moderados de componente oeste y más intensos en el litoral.