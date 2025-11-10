La "Reina de la coca" ajusta cuentas en la cárcel con el policía que la detuvo

Ana María Cameno, conocida como la Reina de la Coca, recuerda al milímetro a todos los agentes que han participado en las investigaciones que le han llevado a prisión. Uno de estos policías fue Óscar Sánchez, el exjefe de la UDEF de Madrid que tenía 20 millones de euros emparedados en su casa. Ambos protagonizaron un tenso incidente cuando se encontraron en la prisión de Estremera, según informan fuentes judiciales a LA RAZÓN.

Se cumple un año de la detención e ingreso en prisión de este mando policial después de una larga y compleja investigación de sus propios compañeros de Asuntos Internos y de la UDYCO Central. En este periodo, el inspector jefe ha intentado salir de la cárcel de Estremera en varias ocasiones presentado recursos que han sido denegados por la Audiencia Nacional.

Una gran parte de los investigados en esta causa ya han sido liberado, entre ellos Ignacio Torán, al que los agentes consideran que era su socio en el negocio del narcotráfico. También su mujer, que es de la misma forma miembro de la Policía Nacional, salió de la prisión donde estaba de manera preventiva.

Sánchez, al que se le puso el apodo del "Anodino" por su habilidad para pasar desapercibido, antes de desembarcar en la UDEF de Madrid estuvo durante un tiempo en la UDYCO Central. En concreto, trabajó en uno de los equipos que compone la unidad que investiga los laboratorios de sustancias estupefacientes.

Precisamente, desempeñando esta labor tuvo en el radar los movimientos de Ana María Cameno en el negocio del narcotráfico. Esta mujer, conocida como la "Reina de la coca", fue uno de los miembros de la temida banda de "Los Miami" que comandaban el tráfico de cocaína en España.

Las investigaciones del grupo del que formaba parte Óscar propiciaron que esta narco fuera condenada en 2022 a 16 años de cárcel y al pago de una multa de 21 millones de euros. Su condena fue ratificada por el Tribunal Supremo en 2024.

Antes de ingresar en prisión, Cameno explicó a LA RAZÓN que no pensaba llegar a un acuerdo con la Fiscalía porque eso significaba reconocer su culpabilidad. Además, negó en todo momento estar "compinchada" con quien fue su pareja sentimental, que también fue detenido en esta operación tras permanecer fugado durante meses.

Ana María Cameno (delante), conocida como la Reina de Coca, junto al resto de acusados comparece ante el tribunal de la Audiencia Nacional en el arranque del juicio a Los Miami con 81 acusados FERNANDO VILLAR Agencia EFE

La "Reina de la coca" ingresó en prisión hace tres años y fue trasladada a la cárcel de mujeres de Estremera. No coinciden de forma habitual ambos sexos en este recinto pero sí hay espacios donde se pueden producir estas circunstancias. Uno de estos puntos es la zona donde esperan las comunicaciones con sus familiares.

Precisamente, fue en estas dependencias donde Óscar y Ana María cruzaron sus caminos. Ambos estaban acompañados en todo momento por los funcionarios de prisiones que tienen este cometido. Cuando se encontraron, la reacción de ellos dos fue diametralmente opuesta.

Fuentes jurídicas explican a LA RAZÓN que la "Reina de la coca" se enzarzó contra el exjefe de la UDEF. "Ahora, estamos los dos en el mismo sitio", llegó a proferir ante la mirada de varios reclusos que también esperaban en esa estancia.

El incidente en la cárcel

Esta frase fue acompañada por insultos y comentarios despectivos hacia Óscar. Ana María no le había sacado de su cabeza y recordaba que fue uno de los investigadores de sus procedimientos. A pesar de todos estos gritos, el inspector jefe no levantó la cabeza en ningún momento. Solo esperaba que pasara el temporal y que la tensión no fuera a más.

Finalmente, la "Reina de la coca" tuvo que ser reconducida a otro punto por los funcionarios. Por fortuna, el encontronazo no pasó a mayores ni tampoco hubo sanción a la protagonista secundaria de estos hechos. La situación procesa de Ana María y Óscar es opuesta.

El exjefe de la UDEF está en prisión preventiva mientras se completa la investigación sobre su caso. La piedra angular de estas diligencias es el narco conocido como "El Tigre" que permanece fugado de la justicia. Su residencia estaba en Dubái pero ya se ha trasladado a otro país.

Mientras, Ana María Cameno ya tiene a sus espaldas una condena firme. Su paso por Estremera está siendo totalmente discreto sin los focos que ha arrastrado desde hace años. La "Reina de la coca" solo mira el calendario para saber cuánto le queda para poder volver a pisar la calle.