Rayo - Real Madrid, en directo hoy: jornada 12 de LaLiga EA Sports
Los blancos buscan un triunfo que les permita mantener su distancia con el Barça y dar una alegría a su afición tras el tropiezo ante el Liverpool
No estará Tchouameni
El francés cayó lesionado en el último partido del Real Madrid y se perderá las próximas tres semanas. En su lugar podría emerger la figura de Dani Ceballos, que regresaría al once titular tras recuperarse de lesión.
Además, Camavinga es otra de las opciones para ocupar el pivote. Veremos cuál es la elección de Xabi Alonso.
Un Rayo Vallecano pleno de confianza
Los franjirrojos llegan a la cita después de lograr una gran victoria en Conference League ante el Lech Poznan. Además, las estadísticas juegan a favor del Rayo. Tan solo ha concedido una derrota en lo que va de temporada, haciendo del Estadio de Vallecas un fortín.
El Madrid quiere volver a la senda de la victoria
Tras el duro golpe en Champions ante el Liverpool (1-0), los de Xabi Alonso quieren volver al camino de la victoria en un partido importante para las aspiraciones en liga.
El Atlético de Madrid hizo los deberes ayer, por lo que los blancos están obligados a sumar tres puntos si quieren mantener la distancia con los rojiblancos y los azulgranas, que disputarán su partido esta tarde.
¡Muy buenas tardes a todos!
Bienvenidos a la retransmisión de este Rayo Vallecano - Real Madrid de la jornada 12 de LaLiga EA Sports.
