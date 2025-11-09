GP de Portugal 2025, en directo hoy: vigesimoprimera cita del Mundial de MotoGP en Portimão

El Gran Premio de Portugal 2025 de MotoGP en el Autódromo Internacional do Algarve será la penúltima prueba de la temporada, marcada por la ausencia del campeón Marc Márquez debido a una lesión. Álex Márquez, subcampeón matemático, llega como uno de los grandes favoritos tras su victoria en Malasia y buen rendimiento en las sesiones previas y al sprint. La lucha por el tercer puesto se acelera con Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia y Pedro Acosta protagonizando una batalla ajustada. Bezzecchi logró la pole position en Portimão, escoltado en primera fila por Acosta y Quartararo, mientras que el menor de los Márquez y Bagnaia partirán desde la segunda fila. La carrera promete emociones intensas bajo un trazado exigente que pondrá a prueba a los pilotos y equipos en esta recta final del Mundial de 2025.

Última hora del GP de Portugal 2025: vigesimoprimera cita del Mundial de MotoGP en Portimão, en vivo online