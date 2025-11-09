Directo
GP de Portugal 2025, en directo hoy: vigesimoprimera cita del Mundial de MotoGP en Portimão
Con Álex Márquez consolidado en el segundo lugar y sin Marc en pista, el circuito de Algarve será el escenario de una vibrante batalla por el tercer puesto de la clasificación
El Gran Premio de Portugal 2025 de MotoGP en el Autódromo Internacional do Algarve será la penúltima prueba de la temporada, marcada por la ausencia del campeón Marc Márquez debido a una lesión. Álex Márquez, subcampeón matemático, llega como uno de los grandes favoritos tras su victoria en Malasia y buen rendimiento en las sesiones previas y al sprint. La lucha por el tercer puesto se acelera con Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia y Pedro Acosta protagonizando una batalla ajustada. Bezzecchi logró la pole position en Portimão, escoltado en primera fila por Acosta y Quartararo, mientras que el menor de los Márquez y Bagnaia partirán desde la segunda fila. La carrera promete emociones intensas bajo un trazado exigente que pondrá a prueba a los pilotos y equipos en esta recta final del Mundial de 2025.
Última hora del GP de Portugal 2025: vigesimoprimera cita del Mundial de MotoGP en Portimão, en vivo online
Diogo Moreira terminó primero y definirá el título en el GP de Valencia
Baja confirmada de Raúl Fernández tras fuerte caída
Raúl Fernández, piloto de Trackhouse, fue confirmado como baja para el resto del Gran Premio de Portugal 2025 después de sufrir una fuerte caída en la curva 1 durante los entrenamientos libres. Tras el accidente, fue atendido en el centro médico del circuito y llevado a un hospital para realizarle un TAC, detectándose una lesión en el hombro izquierdo y clavícula. Aunque pudo salir a pistas en algunas sesiones posteriores, las molestias imposibilitaron su participación en la clasificación y carrera, priorizando su recuperación para el próximo GP en Valencia. El equipo asegura que continuará apoyándolo y comunicará cualquier novedad sobre su estado.
Álex Márquez vence en la sprint en Portimão, superando a Acosta y Bezzecchi
Álex Márquez se impuso en la carrera sprint tras una intensa batalla contra Pedro Acosta, que terminó segundo, y Marco Bezzecchi tercero. El piloto español remontó posiciones desde la quinta plaza de la parrilla y ganó por apenas 0.120 segundos, consolidando su excelente estado de forma. (Leer crónica)
La parrilla de salida de la categoría reina
Todo listo para la penúltima batalla
Con Marc Márquez fuera por lesión y el título definido, la atención se centra en la pelea por el tercer puesto, que involucra a Marco Bezzecchi, Pecco Bagnaia y Pedro Acosta. Álex Márquez, subcampeón ya asegurado, llega motivado tras su victoria en Malasia y domina las primeras sesiones del fin de semana.
Comienza el Moto2, con Diogo Moreira con la oportunidad de ser campeón
Álex Márquez, subcampeón del mundo de MotoGP
Álex Márquez (Ducati Desmosedici GP24) se ha proclamado subcampeón mundial de MotoGP tras finalizar segundo en la carrera Sprint del Gran Premio de Malasia disputada en el circuito de Sepang que se llevó... (Seguir leyendo)
¡¡COMENZAMOS!!
Les damos la bienvenida a la carrera principal del GP de Portugal de MotoGP. 🏍️💨
