Ayuso abandona en ambulancia la misa de la Almudena por una "leve indisposición"

La presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha tenido que abandonar en ambulancia la misa por la patrona de Madrid, la Virgen de la Almudena, por una "leve indisposición" estomacal, han confirmado fuentes de su equipo a Europa Press, que han explicado que se ha optado por la ambulancia por ser el medio "más rápido y seguro". Esa "leve indisposición" es la misma que le impidiera ayer participar en el Congreso del PP andaluz, cuya asistencia había confirmado días antes. Ayuso ha llegado a la catedral, donde ha realizado declaraciones a la prensa sobre lo que iba a pedirle a la virgen. Minutos después ha tenido que abandonar la misa.

Ayuso acompañada de su equipo Jesús G. Feria

Unos minutos antes, la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, celebraba el "escaparate" que supone para Madrid que la ciudad se encuentre entre las 12 que tendrán equipos con plaza fija en la futura liga europea que planea poner en marcha la NBA en 2027.

"Es lo mejor que nos puede ocurrir, les gusta a los niños, a los mayores, a familias de toda condición, hace que el mundo se interese por Madrid, por ver que somos una región deportiva, deportista, que tiene instalaciones y competiciones en casi todos los municipios, donde mayores, personas con discapacidad, mujeres, tos competimos, trabajamos, nos esforzamos en torno a los valores que tiene el deporte", ha señalado Ayuso.