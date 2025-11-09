GP de Brasil 2025, en directo hoy: siga la carrera de Interlagos del Mundial de Fórmula 1

Entramos a la recta final de la temporada 2025 de la Fórmula 1, y a partir del Gran Premio de Brasil faltarán solamente tres carreras más para bajar el telón de una campaña más de la categoría reina. Lando Norris llega al circuito de Interlagos como el nuevo líder del campeonato y la batalla se endurece. El piloto británico de McLaren desbancó del liderato a su compañero Oscar Piastri, al que ahora aventaja por solo un punto, mientras que Verstappen sigue como tercero en discordia a 36 puntos de Lando. Los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso ocupan la 11ª y 12ª posición, con 38 y 37 puntos en su cuenta, respectivamente.

GP Brasil GraphicNews

GP de Brasil 2025: la carrera del Mundial de Fórmula 1 en Interlagos, en vivo online