GP de Brasil 2025, en directo hoy: siga la carrera de Interlagos del Mundial de Fórmula 1
El Gran Circo vuelve a la acción en Sao Paulo con una apasionante batalla por el liderato
Entramos a la recta final de la temporada 2025 de la Fórmula 1, y a partir del Gran Premio de Brasil faltarán solamente tres carreras más para bajar el telón de una campaña más de la categoría reina. Lando Norris llega al circuito de Interlagos como el nuevo líder del campeonato y la batalla se endurece. El piloto británico de McLaren desbancó del liderato a su compañero Oscar Piastri, al que ahora aventaja por solo un punto, mientras que Verstappen sigue como tercero en discordia a 36 puntos de Lando. Los españoles Carlos Sainz y Fernando Alonso ocupan la 11ª y 12ª posición, con 38 y 37 puntos en su cuenta, respectivamente.
GP de Brasil 2025: la carrera del Mundial de Fórmula 1 en Interlagos, en vivo online
¿Podrá remontar Verstappen?
si la carrera es sobre seco puede llegar a la zona de puntos, pero si la lluvia aparece de forma intermitente, el holandés puede conseguir cualquier cosa.
Llueve en Interlagos
La previsión para la carrera no está clara. Ahora mismo llueve en el circuito.
Así está el Mundial
Norris: 365
Piastri: 356
Verstappen: 326
El ganador de cada GP se lleva 25 puntos frente a 18 del segundo y 15 del tercero.
Parrilla de salida
Verstappen, último
El de Red Bull no tuvo un buen día ayer. Hizo cambios en la configuración del coche y el resultado fue un desastre. Fue eliminado en la Q1 y hoy saldrá desde boxes.
Norris, "pole"
4 carreras para el final y el título en juego
Tres pilotos pelean todavía por el campeonato: Norris, Piastri y Verstappen. Hoy, el de Red Bull puede decir adiós a sus opciones. Sale en último lugar.
Bienvenidos a Brasil
Dentro de dos horas arranca el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1: hay muchas cosas en juego!!!!
