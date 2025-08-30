Rosario Flores: «La música tiene un poder infinito para llegar a los corazones»

Rosario Flores, una de las artistas más queridas de España, actúa mañana en la Plaza de Toros de Utrera (Sevilla). Después de 33 años en la música, en una larga gira por toda España está recogiendo todo lo sembrado. «Agradecida a la vida», celebra en cada concierto de «Universo de ley» ese vínculo especial que ha creado con el público.

¿Qué siente cuando recibe tanto cariño?

Le doy gracias a la vida y a la gente por sentirme tan querida.

Ese matrimonio «de ley» con el público parece eterno...

Son canciones que la gente tiene en el corazón y no se olvidan. Y en cuanto las cantas todo el mundo las reconoce. Llevo 33 años trabajando muchísimo y ahora estoy recogiendo todo ese trabajo que he puesto con esa ilusión y con esa energía.

En la sociedad actual y teniendo en cuenta cómo está el mundo, ¿qué es lo que sería bonito en este 2025 para ti?

Que cambiara el sistema que nos gobierna, que cambiáramos, que eleváramos un poco la conciencia. Y que fuéramos más de la tierra, más de la naturaleza y menos de poder, de tanto dinero y de tanto consumismo.

Después de tantos años, ¿se puede decir que la música tiene algo especial contigo?

Yo pertenezco a la música, pertenezco al arte desde que nací. Mis padres me enseñaron lo que era el arte y yo siempre, desde pequeñita, me sentí que tenía una energía que tenía que expresar mediante la música. Nunca tuve dudas de mí. Tuve que esperar mi momento porque era muy conocida por mi madre. Esperé mi momento justo cuando lo tuve claro y lo hice. Y realmente lo hice con tanta verdad que a la gente no se la engaña fácilmente. El público es muy listo y sabe cuando le estás ofreciendo algo verdadero. Así que, desde esa vez ya fui Rosario. Estoy muy agradecida a todos esos años y ahora lo estoy celebrando con esta gira.

No dudaría, es un himno contra la violencia y a favor de la paz. ¿El compromiso social de los artistas ha decrecido?

Los artistas siempre hemos hecho todo lo que hemos pedido, pero creo que estamos en un momento en el que nos disparan de todo y no nos concentramos en lo que debemos. Estamos muy distraídos con toda la tecnología... Estamos en un mundo que a mí me asusta un poquito, porque estamos perdiendo las cosas de verdad, las que te hacen feliz de verdad.

¿Habría que reformular hoy el «Cómo quieres que te quiera» para las nuevas generaciones?

Es una canción muy bonita y, además, la versión que me ha hecho Sebastián Yatra me parece maravillosa. Realmente este disco era muy difícil porque eran canciones clásicas que la gente ya las reconoce y cambiarlas parecía lo más difícil y, luego, encontrar al artista adecuado. Creo que la música tiene mucho poder para llegar a los corazones de la gente, la música tiene un poder infinito.

¿Qué colores crees que le falta ahora mismo al mundo?

Le faltan todos los colores porque estamos en un mundo que asusta un poco. Hay muchos intereses de poder y lo auténtico, lo bueno y lo que realmente importa de la vida que es la tierra y la salud, el mar, el sol y tener un planeta azul parece que nos importa menos. Asusta, pero soy optimista y tengo siempre esperanza en la juventud, que está sintiendo de otra manera y que puede arreglar mucho este mundo que estamos ahora viviendo.

¿A qué cosas te sigues negando rotundamente en la vida y en la música en particular?

Soy orgánica, me gusta tocar los instrumentos, no soy tecnológica para nada. Soy de otra generación y creo que la tecnología nos quita espiritualidad.

Rosario ha cambiado poco, pero ¿tú te sientes distinta?

Ya soy una mujer hecha y derecha, pero mi luz sigue siendo la misma y mi intención sigue siendo la misma, demostrar el arte mediante mi música y mediante mi expresión, mi baile, mi cante. Eso siempre ha sido Rosario y nunca se acabará.

¿Sabe apreciar ese público lo que se construye a fuego lento?

En la vida hay de todo, de mil colores y gente de muchas maneras. Eso es una ventaja, que no todos seamos iguales.

¿Qué significa para ti seguir siendo simplemente tú, Rosario, después de tanto tiempo?

Me parece un privilegio, no me puedo quejar, tengo una vida muy bonita. Estoy agradecida a la vida por todo lo que me ha dado e intentando ser mejor persona cada día.

La última: ¿cómo llevas la gira, con tanto viaje y escenario?

Pues con el cariño del público. Cuando ves que las entradas se venden, que están esperando con los ojos brillantes y esa sonrisa... ¿qué más se puede pedir?