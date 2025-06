Cada año es diferente. La romería del Rocío de 2025 está marcada por la frondosa vegetación de los caminos tras las últimas lluvias y por el Año Jubilar que se visualizará en la misa Pontifical que se celebrará con la marisma de fondo. El presidente de la hermandad matriz de Almonte, Santiago Padilla, comenta estas novedades y otros hitos de la peregrinación.

Son días de intensos preparativos, ¿cómo afronta la romería de este año?

Con emoción. En realidad con una mezcla o conjunción de emociones de todos los años y con la responsabilidad que comporta una movilización humana tan importante. Peregrinos que cruzan espacios tan significativos y representativos del medio natural, en un año marcado por el Jubileo. Con el deseo de que brille, por encima de todo, la devoción a la Virgen del Rocío.

Hablemos de las novedades. La misa de Pentecostés cambia de ubicación y se celebrará con la marisma de fondo con motivo del Año Jubilar. ¿Qué se busca con este emplazamiento?

Se busca dar relevancia y singularidad a la romería del Jubileo y, asimismo, ver qué mejoras permitirían para el futuro este emplazamiento que ofrece mejores condiciones de seguridad y una conexión muy particular y directa con el marco ambiental de Doñana, que da carácter a la romería. En este sentido, sería también un homenaje póstumo al Papa Francisco, autor de la encíclica «Laudato sí», dedicada a la Casa Común del Padre.

La procesión de la Virgen tendrá un nuevo recorrido por la aldea. ¿Se ha quedado corto el actual?

No es que se haya quedado corto, es que con una ampliación mínima podemos duplicar la superficie en la que se distribuyen los simpecados de más de sesenta hermandades, con las comitivas que les acompañan.

Las recientes lluvias han transformado el paisaje del entorno de Doñana, la primavera ha brotado en todo su esplendor y la vegetación es abundante. ¿Habrá que extremar las precauciones durante el camino?

Sin duda. El riesgo de incendio es, si cabe, mayor que en las romerías de los últimos años marcadas por la sequía.

El Plan Romero cumple 41 años siendo un ejemplo de coordinación entre administraciones, algo que se echa de menos en la vida política en general. ¿Un milagro?

Por lo que estamos viendo todos los días, es un gran milagro y un motivo de esperanza. Prima el interés general por encima de los intereses partidistas. Esto ha sido así en la historia del Plan Romero, con los múltiples cambios que se han producido en la dirección de las administraciones públicas y lo sigue siendo en la actualidad. Un triunfo de todos.

Unos 3.200 agentes integran el plan de seguridad. ¿Es una cifra dimensionada teniendo en cuenta la gran cantidad de peregrinos que se dan cita en los caminos y en la aldea?

Es un dispositivo muy importante y significativo sin el que sería materialmente imposible el desarrollo del Plan Romero.

Este año no hay nuevas hermandades filiales. Recientemente la hermandad matriz aprobó una nueva normativa para ordenar las corporaciones. ¿El fenómeno rociero había crecido demasiado en los últimos años?

Efectivamente, había que dar un giro importante a este asunto de capital importancia para el Rocío. Cómo poder seguir creciendo en los márgenes limitados, especialmente en la romería, en los que podemos hacerlo. Y, ¿cómo no defraudar las aspiraciones de nuestras hermandades? El crecimiento de las filiales necesariamente debe ralentizarse porque las limitaciones más importantes de espacio y de tiempo están en la romería. Hemos implementado normas que nos permiten seguir creciendo, pero de otro modo.

Recientemente se celebró un Rosario Jubilar en la aldea y se peregrinó a Roma, donde todavía está un simpecado de la hermandad matriz. ¿Echa en falta un acto rociero similar al que celebraron el Cachorro y la Esperanza en la ciudad eterna?

La procesión de la Virgen del Rocío no puede replicarse en ningún lugar que no sea la aldea del Rocío o las calles de Almonte, cada siete años. El Rosario Jubilar ha sido una experiencia espiritual muy importante. Por primera vez han participado todas nuestras hermandades, no sólo las filiales, en un acto de culto organizado por la matriz.

El Papa León XIV visitó Andalucía y conoce la realidad de la religiosidad popular. ¿Es posible que se postre ante la Virgen del Rocío?

Vamos a sembrar para que esta posibilidad, ahora o más adelante, se haga realidad. Tenemos a un Papa mariano, misionero y que tiene ascendientes familiares en Huelva. Trabajaremos en esa dirección muy discretamente.