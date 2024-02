Sequía y alergias: menos oferta de polen, más enfermedad respiratoria

Con los embalses andaluces al 21% de su capacidad, el verano se afronta complicado y con restricciones al consumo de agua. La sequía que asola Andalucía es la más larga desde 1961, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y arrastra ya siete años de duración.

Las afectaciones en la agricultura y el turismo, principales sectores económicos de la región, ya se hacen latentes, pero las consecuencias de la falta de agua no solo alcanza a los sectores económicos. También a la salud de las personas. La sequía está aumentando los problemas respiratorios y también está modificando el comportamiento de las alergias, tal y como apunta la presidenta de la Sociedad Andaluza de Alergología e Inmunología Clínica (Alergosur), María Cesárea Sánchez.

El cambio climático está provocando que las primaveras lleguen antes y el calor se alargue más en el tiempo. «Antes, a mediados de junio, ya no había polen de gramínea ni olivo en al ambiente, y desde hace unos años, sigue habiendo presencia en verano. Ha aumentado el periodo de polinización y se ha alargado. Antes empezaba en marzo y ahora en febrero ya se detectan pólenes de gramíneas y ciprés», apunta esta experta, que aclara que todavía es pronto para hablar de un cambio de ciclo.

Respecto a las previsiones de primavera, aunque la presidenta de Alergosur avisa que "falta por ver cuánto llueve a partir de marzo», reconoce que las previsiones son de una estación seca, lo que podría beneficiar a los alérgicos. «Pocas precipitaciones se traduce en poca oferta de pólenes que puedan ser inhalados y causen inflamación», apostilla. No obstante, y en contrapartida, «una sequedad prolongada en el ambiente hace que la atmósfera no esté limpia y que se acumule el dióxido de carbono y otras partículas contaminantes que afectan, de forma directa o indirecta, a los pacientes con patología respiratoria alérgica».

Los alergólogos ya están empezando a observar las consecuencias del cambio climático, el calor y la falta de lluvias en sus pacientes. "En la última década sí estamos observando un aumento de enfermedades alérgicas de tipo 2, que afecta a la nariz, a los ojos, al asma. Por no hablar de las dermatitis atópicas, que ya no solo aparecen en el nacimiento, sino que afloran en adultos, o de las alergias alimentarias, potenciadas por hábitos alimenticios anómalos en nuestra especie, con el consumo de alimentos como el kiwi u otras frutas tropicales que no estaban presentes en la dieta de nuestros ancestros y a los que nuestro sistema digestivo e inmune no se han llegado a acostumbrar», subraya.

Desde Alergosur recomiendan estar alerta a los signos de debut. «Si durante varios años, en la misma época, se presenta picor de ojos, lagrimeo, estornudos repetidos, mucosidad o crisis de pitos puede pensarse que es una alergia respiratoria. En el caso de las alergias alimentarias, es importante señalar que los síntomas aparecen inmediatamente después del alimento implicado», señala María Cesárea Sánchez.

2,5 millones de afectados

Las enfermedades alérgicas afectan a 2,5 millones de andaluces. La mayoría las producen las gramíneas y el olivo y se traducen en alergias respiratorias y asmáticas. Se estima que actualmente entre el 20 y 25% de la población tiene alguna alergia, enfermedad que puede llegar a incrementarse hasta un 50% para 2050. Más de ocho millones de personas en España son alérgicas al polen.

En este sentido, desde Alergosur recuerdan que «el alergólogo es el único especialista capaz de proporcionar un diagnóstico y tratamiento adecuado y global para la patología alérgica, en personas desde el nacimiento hasta la senectud». También, advierten que «una persona con tendencia alérgica es posible que desarrolle nuevas alergias a lo largo de los años, y eso requiere un seguimiento especializado».