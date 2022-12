El rector de la Universidad de Sevilla arremete contra la LOSU por el sufragio universal

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha arremetido contra la nueva Ley de Ordenación Universitaria (LOSU) que se aprueba este jueves 22 de diciembre, al entender que “el texto tramitado que será sometido a aprobación no solo no ha mejorado sino que ha aumentado, a través de las enmiendas, las deficiencias” detectadas, tales como la “falta de voluntad para buscar un gran pacto de Estado, la ausencia de garantía para alcanzar una financiación estable, el profundo error tanto en el diagnóstico de los problemas reales del sistema como en las medidas propuestas para su tratamiento y la interesada confusión entre autonomía universitaria y la desregularización universitaria que verdaderamente será lo que la aplicación del texto conlleva”.

Así se ha expresado Miguel Ángel Castro en la sesión del Claustro de este lunes en la que presenta y se debate el informe de gobierno correspondiente al año académico 2022. Los claustrales podrán votar de manera anticipada los días 19 y 20 o el mismo 21 en la sesión ordinaria de Claustro en horario de 10,00 a 18:00 horas. En el arranque de su exposición, Castro se ha referido a que, una vez aprobada la LOSU, se “producirá un cambio trascendental que afectará al modo general de gobierno de la Universidad”. Entre esos cambios, en el caso de la US se encuentra el sistema de elección del rector. Esto obliga a la institución a abordar una reforma de sus Estatutos para implantar el sufragio universal ya que la Hispalense es la única de España que conserva como sistema de elección el sufragio indirecto (eligen al máximo responsable de la institución los miembros del Claustro) porque así lo decidió la Universidad tras someterse esta cuestión a un debate durante meses.

“El rector será elegido mediante elección directa por sufragio universal ponderado por todos los miembros de la comunidad universitaria. La duración de su mandato será de seis años improrrogables y no renovables”, se dice en el texto final de la LOSU que será sometido a votación. Esto implica que la US tiene que cambiar sus estatutos y volver al sufragio universal, un sistema que en la Hispalense solo estuvo vigente para las elecciones que en 2004 enfrentaron a Miguel Florencio con Manuel Ramón Alarcón, imponiéndose el primero. En 2007, el Claustro de la US aprobó volver al sistema anterior, al sufragio indirecto del Claustro, que es el que ha estado vigente desde entonces.

“Expresé recientemente que, a la vista de los acontecimientos, solo la volubilidad actual de la política nacional y las posiciones de los diferentes partidos con representación parlamentaria, enfocadas únicamente a sus repercusiones electoralistas tan lastimosas para un proyecto de país, podrían ser en esta ocasión nuestra única tabla de salvación. Cada vez queda menos para el desenlace, el cual es estimado por parte del gobierno para los meses de febrero y marzo. Espero que esta exposición permita dejar clara mi acción de gobierno al respecto, como rector de la US, durante el presente ejercicio”, ha argumentado Castro.

El rector de la US ha aportado un dato “especialmente ilustrativo”, según sus palabras. “Durante la tramitación parlamentaria se han aceptado, directamente o por vía transaccional, 101 de las 112 enmiendas de ERC (90%), 94 de las 100 de Bildu (94%) y 50 de las 57 del PNV (88%). En resumen, el texto tramitado que será sometido a aprobación el próximo jueves no solo no ha mejorado los comentarios anteriormente referidos, sino que ha aumentado, a través de estas enmiendas, las deficiencias anteriormente mencionadas”, ha apostillado.

El “IMPORTANTE PROBLEMA” DE LAS NOTAS DE CORTE

Castro ha alertado a los claustrales de que el sistema de acceso a la Universidad, la conocida como Evaluación del Bachillerato para el Acceso a la Universidad (PEvAU) en Andalucía, tiene un “importante problema” que resolver porque las notas de corte “siguen subiendo” --el tope está en catorce-- y, aunque eso es bueno para la “competencia”, “tiene un límite”. “Hay que hacer una revisión”, ha sostenido el rector, que ha defendido que haya una “prueba única”. En este sentido, ha dado un dato: un informe de las universidades andaluzas avisa de que “dentro de tres años, en Medicina, la nota de corte será de catorce. El sistema así no tendría sentido. Tenemos tiempo pero hay que trabajar inmediatamente para resolver este importante problema”.

En alusión a la financiación, Castro ha asegurado que “pese a la ausencia de mecanismos ciertos, el resultado es razonable y equilibrado”, destacando que, a 31 de octubre de este ejercicio presupuestario, la tesorería cuenta con 115 millones de euros y el periodo medio de pago a proveedores no supera los 30 días legales. No obstante, el rector ha insistido en sus críticas al modelo aprobado por el Consejo de Gobierno andaluz en el anterior mandato, un sistema del que se ha demostrado su “absoluta inutilidad”, por lo que el “actual Gobierno ha anunciado que se derogará y no se aplicará nunca”, así como que el nuevo modelo estará listo en mayo de 2023.

En el apartado de docencia y estudiantes, Castro ha puesto el énfasis en los programas de doctorado y en la movilidad internacional. En relación a lo primero, han sido 393 las tesis defendidas en 2022, el 39% en régimen de cotutela y con mención internacional. Además, se han defendido catorce nuevas tesis en colaboración universidad-empresa, lo que supone “duplicar” el número del ejercicio anterior. Contabilizando la totalidad de los programas de movilidad, el número de estudiantes salientes de movilidad internacional en el curso 2021/22 ha sido de 1.997, de los que 1.430 corresponden al Programa Erasmus+ Estudio, 145 al programa Erasmus Prácticas y 207 a las distintas convocatorias del Plan Propio de Docencia.

Respecto a los estudiantes entrantes, han sido 1.692, de los que 1.342 corresponden al Programa Erasmus+ Estudio y 28 al programa Erasmus Prácticas. El “gran aumento”, según la US, se ha producido en la movilidad entrante en el marco de convenios con universidades de países no Erasmus, donde se ha contado con 206 estudiantes frente a los 64 del curso pasado. Por su parte, la movilidad de investigadores, profesorado y personal de administración y servicios alcanzó la cifra de 183 investigadores/profesores y 154 personas de administración y servicios.

Sevilla ha superado “de forma significativa” los ingresos por captación de proyectos de investigación. En convocatorias publicadas en 2021 (concedidas en su mayoría en 2022), Sevilla ha captado un 65,9 millones, lo que supone un incremento de más del 60% respecto a las anualidades 2019 y 2020. A la captación de talento de las Ayudas Beatriz Galindo -con una tasa del 100% de éxito junto a la Universidad de la Coruña y la Politécnica de Cataluña-, la institución llama la atención sobre el número de contratados postdoctorales, que ha sido de 328 y los 28 investigadores contratados con el programa Ramón y Cajal, el doble con respecto al año anterior. En la convocatoria de la Junta, la US ha conseguido 19 contratos.

El rector ha confirmado al Claustro que ya se está trabajando en la “reprogramación” de las obras del aulario de la Politécnica en la Cartuja -nueva licitación- y de la ampliación de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, ambos proyectos afectados por la subida de precios. Sobre el patrimonio, ha puntualizado que la Fábrica de Tabacos “no es un centro adscrito de la Universidad” sino “el corazón de la US” que “defenderemos como centro neurálgico de nuestra actividad. No tengan duda de ello”, en alusión a la polémica en torno al proyecto del candidato del PP a la Alcaldía, José Luis Sanz, de llevar al edificio el Bellas Artes.