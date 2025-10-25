El Circuito 3x3 CaixaBank 2025 cierra su temporada con una gran fiesta del baloncesto en Sevilla

Este sábado 25 de octubre, la ciudad de Sevilla acogió una gran fiesta alrededor del baloncesto al aire libre, con la celebración de la última parada del Circuito 3x3 CaixaBank 2025, que puso el broche de oro a una temporada llena de éxito, emoción y participación. Las icónicas Setas de Sevilla, en la Plaza de La Encarnación, se encargaron de acoger a multitud de jugadores y jugadoras que disfrutaron de una jornada inolvidable marcada no solo por la competición, también por las actividades y espectáculos que cerraron la temporada del circuito y atrajeron la atención de más de cientos de visitantes.

A lo largo de la temporada, el Circuito 3x3 CaixaBank ha recorrido un total de nueve ciudades españolas fomentando el espíritu inclusivo bajo el lema “Cancha para todxs”, con actividades para todas las edades y públicos. Sevilla no fue la excepción y se sumó a la celebración del mayor circuito de baloncesto 3x3, gratuito y al aire libre de España con una serie de actividades para celebrar la última parada de la temporada. Además de las ya habituales propuestas, como la actividad de envejecimiento activo y la exhibición de baloncesto en silla de ruedas, el evento ofreció nuevas experiencias para todos los participantes y acompañantes, haciendo de la jornada una fecha inolvidable.

Entre las novedades, destacaron actividades como la zona “Basket & Art”, un espacio creado para fusionar el arte y el baloncesto. Esta área fue diseñada para ofrecer a los asistentes, una experiencia creativa y participativa. Quienes participaron en esta actividad, pudieron customizar camisetas en un stand dedicado y disfrutaron del talento de un grafitero que dio color al evento en directo, mientras una cámara 360º capturaba los momentos más espectaculares de la jornada y que los participantes pudieron compartir a través de las diferentes redes sociales.

Como parte de la clausura, también se proyectó un emotivo video que resumió los mejores momentos del Circuito 3x3 CaixaBank 2025 en sus diferentes paradas por todo el país, mostrando la emoción vivida en cada sede y el impacto positivo del proyecto en cada comunidad. El evento también contó con la presencia del embajador de la FEB, Fernando Romay, que además estuvo acompañado de dos grandes figuras del baloncesto español: Carlos Jiménez y Raúl Pérez, quienes no dejaron de cautivar a los participantes y al público en una jornada que consiguió convertirse en una auténtica fiesta del deporte.

La celebración de esta última parada del Circuito 3x3 CaixaBank 2025 fue posible gracias al esfuerzo conjunto de la Federación Española de Baloncesto (FEB) y CaixaBank, con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, la Federación Andaluza de Baloncesto y el valioso compromiso del grupo de voluntarios del Programa FEB-CaixaBank.

Pedro Parrilla Calle, director gerente de Las Setas en Sevilla, lugar en donde se llevó cabo la clausura del Circuito 3x3 de CaixaBank, manifestó el contento de que este icónico monumento en la Plaza de La Concepción haya albergado un evento de esta magnitud. “Gracias a CaixaBank, la Federación Española de Baloncesto y la Federación autonómica por venir a nuestra casa, Las Setas de Sevilla. Estamos encantados de colaborar con el deporte y de estar acompañados de estos cracks (Fernando Romay, Carlos Jiménez y Raúl Pérez)”.

En representación de CaixaBank, Dani Pozo, director de área de negocio de Sevilla Capital y Centro Sur, comentó: “Son ya trece años y hemos seguido demostrando el firme compromiso que tenemos con el deporte como motor de transformación social y esa capacidad de transmitir valores como el esfuerzo, la capacidad de superación y el trabajo en equipo”.

Aníbal Méndez, delegado Provincial de la Federación Andaluza de Baloncesto en Sevilla, también explicó: “Como se puede ver, a pesar de las dificultades que hemos tenido últimamente, pero no es más que ver la cantidad de gente que tenemos hoy presentes, a pesar de que es un espacio un poco reducido pero muy bonito. Estamos muy contentos de que el Circuito 3x3 de CaixaBank haya llegado aquí a Sevilla.”

Por su parte, Marcos del Olmo, vicepresidente de la Federación de Deportes de Personas con Discapacidad Física, mencionó qué: “Queremos agradecer a CaixaBank porque sin ellos no sería esto posible y a la Federación Española de Baloncesto por darnos visibilidad. Hoy queremos comentarles que hace una semana, la Selección Masculina fue campeona de Europa por primera vez. Hemos sido campeones de Europa, y nuestras chicas que quedaron terceras con medalla de bronce”.

Por último, los embajadores de la FEB, Fernando Romay, Carlos Jiménez y Raúl Pérez, coincidieron en un mismo mensaje en torno a la capacidad de transmitir valores que tiene el baloncesto: “Muchas gracias a Sevilla por recibir este evento. Nos emociona mucho ver que el baloncesto siga vivo y que se manifieste con tantas personas presentes en eventos como el de hoy.”

Con esta parada en Sevilla, el Circuito 3x3 CaixaBank despidió una temporada que, una vez más, volvió a demostrar que el baloncesto y el deporte son una herramienta de inclusión, convivencia y diversión para todos los públicos, sin importar edad, género o condición física.

Nuevo Circuito 3x3 CaixaBank

Este año, el mayor circuito de baloncesto 3x3, gratuito y al aire libre de España pasó a llamarse Circuito 3x3 CaixaBank y estrenó logo para acompañar a su nueva nomenclatura. Esta novedad nació a raíz del éxito de participación que, año a año, ha conseguido el tradicional ‘Plaza’. Ahora, con la nueva temporada, se dio un nuevo impulso social profundizando en el valor solidario e inclusivo del circuito para llegar a todo tipo de participantes, sin sesgos de ningún tipo.

En este contexto nació el lema ‘Cancha para todxs’. Con el propósito de incrementar las actividades que trascienden a la competición deportiva y ampliar la oferta al público general. Así, hubo nuevas iniciativas dirigidas a los más mayores, con entrenamientos específicos para fomentar el envejecimiento activo, juegos y actividades en las pistas para las familias y los visitantes locales. ‘Cancha para todxs’ reflejó, parada a parada, cómo el deporte es una herramienta de aprendizaje de valores a partir del juego y la diversión.

El carácter inclusivo del circuito, que impulsa la participación de todos sin sesgos de ningún tipo, seguirá siendo un protagonista en la nueva edición del Circuito 3x3 CaixaBank. Por ello, cada parada contó con un torneo de Baloncesto en Silla de Ruedas (BSR) y ofreció actividades de exhibición para sensibilizar a la sociedad. Y la Pista Universo Mujer Baloncesto, escenario de las finales femeninas de cada cita, siguió siendo uno de los puntos fuertes del circuito para impulsar la práctica del baloncesto por parte de niñas y jóvenes.

En esta edición se consolidó la iniciativa ‘Márcate un Triple Solidario con CaixaBank’, que tuvo como fin invitar a la ciudadanía a marcarse un Triple por una causa. De la mano de la Fundación “la Caixa”, todo triple anotado durante la competición deportiva por categorías y por el público sumará para recaudar fondos para fines sociales. En el caso de Sevilla, se han destinado al programa social Niños con Amor que tiene como finalidad, desde su fundación en 1995, atender a personas con discapacidad intelectual tras su etapa escolar.