Despliegue policial en Brenes, Sevilla, por un atrincherado relacionado con un homicidio

Agentes de la Policía Nacional mantienen la tarde de este lunes en Brenes (Sevilla) un amplio operativo policial motivado supuestamente por el atrincheramiento de un hombre en un inmueble de una barriada de este municipio sevillano, hechos que a su vez están relacionados con la muerte violenta este fin de semana de un hombre en Dos Hermanas.

Un portavoz de la Policía Nacional ha confirmado a EFE que el operativo se enmarca en la investigación del referido homicidio, por el que ya fueron detenidas dos personas el pasado sábado, una de ellas por su presunta implicación en la muerte de un hombre en una vivienda de la calle Real de Utrera de Dos Hermanas.

El segundo arrestado es el hermano de la víctima, después de que saliera a la calle con una katana "pidiendo justicia" por el crimen.

El alcalde de Brenes, Jorge Barrera, ha informado esta tarde a EFE de que no cuenta de momento con información oficial sobre el operativo desplegado por la Policía Nacional en su municipio, pero que sí tiene constancia por testimonios de distintos vecinos de que una zona de la localidad se encuentra acordonada, al parecer por la presencia de un atrincherado, que no sería vecino del pueblo.

Según avanza Diario de Sevilla, la persona atrincherada estaría armada, habría amenazado con hacer estallar una bombona y podría tratarse del presunto autor material del crimen de Dos Hermanas, que habría llegado hasta una vivienda de Brenes tras dos días fugado.