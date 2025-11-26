Detenidos nueve miembros de un grupo criminal dedicado al contrabando de tabaco y el tráfico de drogas

La Guardia Civil, junto con Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera de Agencia Tributaria, han desarticulado este miércoles una organización criminal asentada en la localidad de Écija y Marinaleda (Sevilla) dedicada al contrabando de tabaco y tráfico de drogas. Nueve de sus miembros han sido detenidos.

Según una nota remitida por el Instituto Armado, se han incautado de 568 kilogramos de picadura de tabaco, maquinaria dedicada al picado, mezclado, envasado de tabaco, así como una plantación de marihuana.

La investigación se inició en el mes de junio del presente año, cuando se tuvo conocimiento del envío de partidas de picadura de tabaco a diferentes puntos de la geografía nacional con origen Sevilla.

Fruto de la investigación, se consiguió detectar a uno de los integrantes de la organización, la persona encargada del transporte de la picadura para su distribución a distintos puntos de la geografía nacional. Los investigadores detectaron que la organización delictiva adoptaba unas rigurosas medidas de seguridad.

Durante la operación se han realizado varias entradas y registros en distintas localidades de la provincia de Sevilla, desarticulando la fábrica donde se picaba la hoja de tabaco, se envasaba la picadura y se distribuían ambos productos, así como el lugar donde se estaba cultivando marihuana para su posterior venta al público.

Entre los efectos incautados, destacan la maquinaria utilizada para la realización de las actividades delictivas y 568 kg. de picadura de tabaco, todo ello por un valor en el mercado aproximado 96.560 euros. Además, durante los registros se halló una plantación con 100 plantas de marihuana en avanzado estado de floración, siendo detenidas nueve personas, por su presunta participación en los hechos.

En la operación han participado la Unidad de Análisis e Investigación de Fiscal y Fronteras (Udaiff) de la Guardia Civil del Puerto de Sevilla, el Grupo Operativo Local de Policía Judicial de Policía Nacional de Écija (Sevilla), Unidad Operativa del Servicio de Vigilancia Aduanera de Córdoba, Usecic de la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla y UPR del Cuerpo Nacional de Policía.