Última hora del incendio en el rascacielos de Hong Kong, en directo: muertos, heridos y personas atrapadas
El fuego devora un complejo residencial de 2.0000 viviendas en el distrito de Tai Po, en el norte de la ciudad, mientras varias personas siguen atrapadas
Hong Kong vive momentos dramáticos después de que se declarase un incendio en una urbanización en el distrito de Tai Po, en el norte de la ciudad. Al menos cuatro personas han muerto y ocho han resultado heridas, si bien no se descarta que aumente la cifra de víctimas. Las autoridades han dicho que las llamas se propagaron por el andamiaje de bambú instalado en un bloque. La Policía, citada por la prensa local, indicó que además de las víctimas hay personas atrapadas en el interior de los tres edificios afectados por el fuego, mientras las autoridades elevaron el nivel del fuego a 4 en una escala de 1 a 5 por su rápida evolución. Una densa columna de humo y el derrumbe de partes del andamiaje pueden apreciarse en imágenes difundidas en redes sociales y medios locales, mientras varias carreteras cercanas fueron cerradas al tráfico.
Última hora del incendio en el rascacielos de Hong Kong
Un fuego de máxima gravedad
El incendio se clasificó inicialmente como de nivel 1, pero rápidamente se elevó a nivel 4. En Hong Kong, los incendios se clasifican en una escala del uno al cinco, donde los números más altos indican mayor gravedad.
Un complejo residencial de 2.000 viviendas
El incendio se originó en el Tribunal Wang Fuk, en el distrito Tai Po, al norte de Hong Kong. Según la agencia AP, se trata de un complejo residencial de 2.000 viviendas compuesto por ocho bloques. Siete personas han sido trasladadas a dos hospitales, según el gobierno de Hong Kong. De ellas, cuatro han fallecido, dos se encuentran en estado crítico y una se encuentra estable.
El vídeo con las imágenes dramáticas del incendio
Las llamas consumen el edificio con personas atrapadas
Cuatro personas, incluido un bombero, murieron y al menos otras tres resultaron heridas en un gran incendio que se desató en el barrio de Tai Po de Hong Kong, con enormes llamas que se extendieron por los andamios de bambú de un complejo de viviendas, y que también atrapó a varios residentes. Enormes columnas de humo oscuro se elevaban hacia el cielo en el lugar del accidente en el Tribunal Wang Fuk el miércoles, y las llamas se extendieron a al menos tres cuadras de la finca.
