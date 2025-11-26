Última hora del incendio en el rascacielos de Hong Kong, en directo: muertos, heridos y personas atrapadas

Hong Kong vive momentos dramáticos después de que se declarase un incendio en una urbanización en el distrito de Tai Po, en el norte de la ciudad. Al menos cuatro personas han muerto y ocho han resultado heridas, si bien no se descarta que aumente la cifra de víctimas. Las autoridades han dicho que las llamas se propagaron por el andamiaje de bambú instalado en un bloque. La Policía, citada por la prensa local, indicó que además de las víctimas hay personas atrapadas en el interior de los tres edificios afectados por el fuego, mientras las autoridades elevaron el nivel del fuego a 4 en una escala de 1 a 5 por su rápida evolución. Una densa columna de humo y el derrumbe de partes del andamiaje pueden apreciarse en imágenes difundidas en redes sociales y medios locales, mientras varias carreteras cercanas fueron cerradas al tráfico.

Última hora del incendio en el rascacielos de Hong Kong