Feijóo le canta a Sánchez en Sevilla el "tralará"

Alrededor de dos mil personas se han dado cita en el Auditorio Cartuja Center de Sevilla, donde se ha celebrado el primer el primer acto en el que Alberto Núñez Feijóo interviene en Andalucía en plena campaña electoral por los comicios locales del domingo 28 -las anteriores visitas se produjeron durante la precampaña-. El presidente del Partido Popular, y el presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han protagonizado el acto central de la campaña del partido en esta comunidad autónoma, destinado a impulsar la candidatura a la alcaldía de la capital hispalense, José Luis Sanz, que acumula ocho años de gobierno socialista.

Feijóo ha asegurado que ha llegado la hora de votar para "pasar página del sanchismo", porque "hay una España cansada de Sánchez y de la división absoluta de su Gobierno, del señalamiento del discrepante, ya sean jueces, empresarios, periodistas... Cansada de la soberbia, de los escándalos, de que el Gobierno viva en una crisis permanente. Y es que ahora ya se insultan por la mañana y por la tarde. Jamás se vio un Gobierno en democracia en el que unos ministros votan en contra de otros y no pasa nada. El presidente no tiene capacidad ni agallas". El presidente del PP ha asegurado estar "cansado de engaños" y de las "cantinelas" de Sánchez: "Por el mar corren las liebres, por el monte la sardina... y ya que nos va a contar mentiras, al menos habría que decirle: 'tralará'"

El líder de los populares ha continuado ironizando y tirando de humor con una selección de las canciones más importantes del sanchismo: "No gobernaré con Podemos, 'tralará'; no cederé al independentismo, 'tralará'; con Bildu no vamos a pactar, 'tralará'; no habrá rebajas por la ley del solo sí es sí, 'tralará'; no habrá indultos a los indpendentistas, 'tralará'; mantendremos el delito de sedición, incrementaremos las penas de corrupción, 'tralará'; construiremos 43.000 viviendas, 'tralará'; recuperaremos el prestigio de las instituciones, 'tralará'; España crece más que ningún otro país, 'tralará'; la luz ha subido menos que ningún otro sitio, 'tralará'; los precios están bajando en los supermercados, 'tralará'; y el PSOE gestiona mucho mejor, 'tralará'. ¡Olé!".

"Sánchez reescribe la historia para justificar sus pactos con Bildu, ha cruzado todas las fronteras de la honestidad"

Y ha criticado que Pedro Sánchez "ha cruzado todas las fronteras de la honestidad" y para justificar sus decisiones "necesita reescribir la historia". "Es lo que hace cuando para justificar sus pactos con los que quisieron dar un golpe a la CE en Cataluña ha culpado al Gobierno de Rajoy o cuando para justificar sus pactos con Bildu ha culpado al PP por la impecable lucha antiterrorista del presidente Aznar; este presidente no tiene límites y se lo debemos poner nosotros el 28 de mayo", ha añadido.

Núñez Feijóo había iniciado su discurso recordando que había viajado desde Madrid en AVE y que utilizará ese mismo medio de transporte para desplazarse a Córdoba y a Valencia hoy mismo. Todo ello para recordar que esta semana "el partido que se dice de la gente" votó a favor de que Sánchez siga usando el Falcon para hacer campaña para el PSOE.

El presidente del PP ha asegurado que "hace tiempo que el sanchismo ha asumido la derrota" en las elecciones municipales y autonómicas donde toca y que "lo que va diciendo por ahí es que lo que quiere es un ticket". "Ya tiene que ser largo el ticket para que quepan todos los partidos que está detrás de Sánchez: el partido sanchista, Podemos I, Podemos II, IU y dentro de ellos entre 15 y 20 partidos, incluyendo Bildu y Ezquerra Republicana. Más que un ticket parece un pergamino", ha ironizado. En su opinión, "el sanchismo se conforma con ganar en un par de sitios y uno de ellos es Sevilla, necesita decir que han ganado en Sevilla. No les importa perder en el resto de capitales de Andalucía. Por eso yo os animo a todos a darle un gran disgusto en la noche electoral". Por tanto, la capital hispalense es una medalla para el PSOE que les permitiría decir "tan mal no nos ha ido". "Para mí, Sevilla es mucho más que un trofeo o una medalla, Sevilla es una joya cultural, turística, histórica, hostelera, comercial e industrial. Sevilla es España, dinamismo, talento y la gran capital del Sur de España y por eso necesitamos un alcalde con visión, liderazgo y experiencia que no llegue a aprender sino aprendido. A Sánchez no le ha interesado Sevilla", ha agregado antes de enumerar proyectos olvidados como la SE-40 o la conexión con el aeropuerto, infraestructuras que ha prometido "desbloquear" si dentro de unos meses Juanma Moreno preside la Junta, José Luis Sanz es alcalde y él presidente del Gobierno.