La Fiscalía de Menores estudia la documentación de Inspección tras el suicidio de la menor

La Fiscalía de Menores ha recibido ya un oficio de la Inspección Educativa y ha iniciado su estudio para decidir si abre las correspondientes diligencias a raíz del suicidio de Sandra Peña, la alumna de 14 años del colegio Irlandesas de Loreto que se quitó la vida el pasado martes en Sevilla.

Fuentes del Ministerio Público han informado este lunes a EFE de que este caso de posible acoso escolar lo lleva directamente la fiscal coordinadora de Menores en Sevilla, Marta Valcarce.

La documentación remitida por la Inspección Educativa, dependiente de la Junta de Andalucía, se centra en cómo se habría aplicado el protocolo de acoso en este centro educativo, han añadido las fuentes.

La consejera andaluza de Desarrollo Educativo, Carmen Castillo, aseguró el pasado viernes que la Inspección había constatado que el colegio de la adolescente adoptó una serie de medidas aunque "no le consta" el inicio de los protocolos de acoso ni el de conductas autolíticas.

La familia de la menor también anunció que emprenderá "todas las medidas legales necesarias" ante la que considera inacción del centro escolar, ya que la única medida que habría tomado fue cambiar de aula a las supuestas acosadoras a petición de la madre de la adolescente, según indicó el tío de la niña, Isaac Villar.