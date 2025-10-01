Indemnizada con 283.612 euros la familia de un paciente tras fallecer por Covid por "mala praxis"

El juzgado de lo contencioso-administrativo número 11 de Sevilla ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar a la familia de un paciente, con 283.612 euros, tras fallecer por neumonía bilateral derivada de Covid-19, al considerar que la asistencia sanitaria prestada incurrió en "mala praxis" al no realizarle pruebas complementarias ni ingresarlo en el hospital en la fase inicial de la enfermedad.

Según la sentencia, el paciente, un hombre de 55 años sin patologías previas, acudió en marzo de 2021 al Servicio de Urgencias del Hospital de La Merced de Osuna con fiebre, aunque no presentaba dificultad respiratoria. Se le practicó una radiografía de tórax que no evidenció de manera concluyente una neumonía, y "no consta" que se realizase una prueba de oxígeno en sangre. Los médicos decidieron darle el alta domiciliaria con tratamiento de paracetamol y la recomendación de regresar a Urgencias si surgía dificultad respiratoria.

Cinco días después, el paciente volvió a acudir al hospital, ya con síntomas graves de neumonía bilateral por COVID-19, y es trasladado al Hospital de Valme, donde falleció poco después a consecuencia de la enfermedad.

Por todo ello, y tras analizar la documentación médica y los informes periciales, la sentencia ha concluido que la asistencia sanitaria prestada al paciente incurrió en "mala praxis", al no haberse realizado pruebas complementarias ni ingresarlo en el hospital en la fase inicial de la enfermedad, lo que provocó un retraso en el tratamiento y, finalmente, su fallecimiento.

La resolución del Juzgado, que consideró que existió "mala praxis" en la atención al paciente, fue recurrida por el Servicio Andaluz de Salud, que alegaba que parte de la responsabilidad debía reducirse por factores como el "riesgo inherente" de la enfermedad o la "posible falta de vacunación" del paciente. Sin embargo, el tribunal ha desestimado finalmente estas alegaciones y ha confirmado la responsabilidad del SAS, considerando que existió un "nexo causal directo" entre la actuación médica incorrecta y el "fallecimiento" del paciente.

Finalmente, el tribunal ha establecido que el Servicio Andaluz de Salud deberá pagar un total de 283.612 euros a los familiares del paciente. La cuantía se reparte entre la viuda, que recibirá 103.247,68 euros, y los hijos, que percibirán 95.250 euros y 84.704 euros respectivamente. Además, la sentencia establece que estas cantidades devengarán el interés legal del dinero desde la fecha de la reclamación administrativa, el 30 de marzo de 2022, hasta su completo pago.