“Un perdedor es el que tiene ansia y un ganador es el que tiene suerte” y otras sentencias míticas de Silvio, el rockero

«Hay que tener roll hasta para llevar un paso. Es la única manera de que no te pese nada», decía Silvio Fernández Melgarejo, un rockero «a la diestra del cielo». «Se supone que un rockanrrollero se mueve un poco mejor que un nazareno. Se supone», decía también Silvio, visionario del caos. Silvio era batería de los X5, hacía solos y era un espectáculo irrepetible. Después vino Luzbel y Sacramento y el resto es historia del rock andaluz. Este 1 de octubre se cumplen 24 años del fallecimiento del artista sevillista que cantó al Betis. ‘¡Oh, oh, oh, oh!, No busques mas que no hay, cuando el Rey Don San Fernando, conquistó a Sevilla, él se preguntó, ¿dónde está mi Betis, Betis?’, reza esta canción de Silvio, de quien su batería, ‘alter ego’, mánager, letrista y mucho más, Pive Amador, dijo que “tenía la gran virtud de unir a los contrarios”. Silvio se bebió la vida a dentelladas consigo dentro.

Precisamente en un encuentro que organizó en su día el Sevilla FC, en la línea de unión de contrarios y de contradicciones, Ray Palma, batería y amigo del artista de La Roda, recordó que éste “no tenía ninguna afición a cantar” y que, pese a que lo hacía aunque desigualmente, su “ilusión” y su “obsesión era tocar la batería”. Curro Silver, por su parte, afirmó que “Silvio volaba como un pájaro” y era “un sabio”.

Además de un músico espectacular, Silvio dejó una serie de aforismos para la historia, muchos de ellos junto al periodista Jesús Quintero. Silvio no hablaba, Silvio sentenciaba.

1. “Un perdedor es el que tiene ansia y un ganador es el que tiene suerte”

2. Quintero: ¿Qué es lo más grande que has hecho por amor?

Silvio: "Por amor fui capaz de tomarme un tinto".

3. "Admiro mucho a un obispo, porque un obispo dice quiero un palio, y ahí tiene el palio’».

4."Sevilla no tiene que demostrar que es la ciudad más bonita del mundo… que lo demuestre la segunda".

5. "Yo creo en que hay una ley universal. Yo creo en que todo va bien, en que no hay mal que por bien no venga. Aunque sé que eso es muy difícil. Es muy difícil que pueda asimilar eso una persona humana. Quizás los animales están más adelantados que nosotros y saben que todo va bien y que todo es como es".

El documental "A la diestra del cielo" recoge en gran parte el legado de Silvio, el rockero.