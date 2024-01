Javier Fernández, presidente de la Diputación de Sevilla: «La opción del puente de la SE40 es más rápida y asequible»

Javier Fernández es el presidente de la Diputación Provincial de Sevilla desde julio de 2023. Además, es alcalde de La Rinconada desde 2007 y secretario general del PSOE de Sevilla desde noviembre de 2021.

¿Cómo va a estar representada la provincia de Sevilla en Fitur?

Vamos con ilusión y muchas expectativas, pero es verdad que Sevilla no va contenta a Fitur. Creo que la Junta de Andalucía, torpemente y sin necesidad, ha roto un consenso en un reparto equitativo y solidario entre todas las provincias. Sevilla no quiere ser más que nadie pero no podemos tener un escaparate inferior al de otras provincias. Y, además, la decisión del Ayuntamiento de Sevilla de salirse de la provincia y desgajar un producto global de Sevilla es una estrategia errónea. Los profesionales dicen que cada vez el turismo es menos monumental y quieren complementar con actividades relacionadas con la naturaleza.

¿Por qué no ha habido acuerdo con la Consejería de Turismo?

Hubo una llamada del consejero de Turismo para convocarnos a una reunión y nos dijeron que tenían un modelo diferente. La Junta ha planteado un modelo enfocado al turismo de masificación, de playa y costa y nosotros creemos que ese es un turismo consolidado y que había que hacer una discriminación positiva a favor del turismo de interior.

¿Habrá consensos en temas como la sequía?

Tenemos en los presupuestos 25 millones de euros para inversiones en infraestructuras hidráulicas en los territorios. Pretendemos ayudar a los 24 municipios que están ahora mismo fuera de sistemas de agua. Y la idea es que tengamos en Sevilla menos empresas de agua: una sola o dos grandes empresas, Emasesa y Aljarafesa, y, por otra parte, Huesna, Consorcio Sierra Sur y Plan Écija. Y con respecto a una posible colaboración con la Junta de Andalucía, ellos tienen que estar dispuestos a invertir en la Cuenca del Guadalquivir y no escudarse en el hecho competencial. Deben olvidarse de confrontar con el Gobierno de España y centrarse en las necesidades de los territorios y de los ciudadanos porque en Sevilla hay gente que no tiene agua. No tienen esa voluntad de colaborar y este año va a ser especialmente difícil porque este verano si no llueve vamos a tener problemas de restricciones.

¿Con el Ayuntamiento de Sevilla hay vías de colaboración?

En temas de agua hay que tener en cuenta que Emasesa es una de las empresas públicas más importantes de España. Nuestra prioridad en temas de agua está enfocada en las segundas coronas metropolitanas, Sierra Morena y Sur y en el Corredor de la Plata.

¿Habrá proyectos en común entre ambas administraciones?

Tenemos que hablar de muchas cosas, por ejemplo, del mercado Puerta de la Carne. Le he pedido al alcalde que nos lo cedan para convertirlo en un espacio cultural y nos tenemos que poner de acuerdo en la bolsa residencial de suelo de Cortijo del Cuarto, con 5.600 viviendas, 3.500 de ellas de VPO. Puede ser una de las grandes soluciones para la gente joven de la capital que demanda vivienda pública. Estamos dispuestos a colaborar en todos los ámbitos, pero tenemos que ir a los territorios que más nos necesiten para que la gente quiera seguir viviendo en esos pueblos.

¿Qué van a hacer precisamente para frenar la despoblación?

Prefiero hablar de repoblación: buscar fórmulas para que las zonas rurales sean atractivas. Hay que trabajar los transportes, la cohesión digital, vivienda y fortalecer servicios públicos sin buscar la cuenta de resultados. Yo hablo mucho de la doble «G»: gestión, el día a día, y Gobierno, la brújula que marque dónde se quiere llegar.

¿Por qué es tan difícil que los proyectos que se planteen en Sevilla salgan adelante? Del Cortijo del Cuarto o la SE40 se lleva hablando décadas

En los proyectos hay que tener determinación. No entremos en la parálisis por el análisis: está bien que se hable del túnel o del puente para la SE40 pero la realidad es que se ha elegido una opción que es más rápida y económicamente es más asequible. Es dinero público y hay que tener responsabilidad. Hay que plantear al Gobierno de España y a la Junta cuáles son los objetivos de Sevilla a diez años vista y hacer una planificación urbanística y económica. Los 77 kilómetros de la SE40 son necesarios pero la Junta debe rescatar las áreas de oportunidades del Potaus. Pero hay un cambio de tendencia: veo a un Gobierno de España más comprometido con Sevilla.

¿De verdad lo ve?

El Gobierno de España ha invertido casi 20 millones en ampliar el aeropuerto de Sevilla; 257 millones en ampliar el puente del Centenario; el metro de Sevilla y ha rescatado el proyecto de la SE40. Es que el PP dice que no a todo y recuerdo que Zoido decía que había que demoler la torre Pelli y luego la inauguró. Siete años tuvo Rajoy para hacer los túneles y no los hizo. Hay dinero puesto por el Gobierno de España aunque hace falta más, como actualizar la red de Cercanías. Pero hay que exigirle también a la Junta: estamos pidiendo un actualización del Consorcio de Transportes o mejoras en las carreteras. Sevilla está siendo castigada por el Gobierno de la Junta de Andalucía bastante más que otras administraciones.

Habla mucho de «ponérselo fácil a los empresarios» y de «colaboración público-privada». ¿Cómo lo va a aplicar y si cree que en el PSOE se defiende ese discurso?

Me siento cómodo en ese debate porque es perfectamente compatible que las administraciones generen condiciones para que los empresarios estén cómodos. Los que tienen que generar los puestos de trabajo son ellos porque todo el mundo no puede ser funcionario.

¿Cuál es el gran objetivo del presupuesto para este año?

Todos los municipios de menos de 20.000 habitantes necesitan a la Diputación. Son 560 millones y tenemos que gastar casi 2 millones todos los días. Tenemos que apoyar a los pueblos a desarrollar su proyecto particular. Vamos a mejorar el Consorcio de Bomberos y, sobre todo, crear un proyecto global de provincia.

Ya en 2013 se creó una Mesa por la Industria ¿Qué hará para acabar con el páramo industrial?

El 18 por ciento de la economía de la provincia se mueve gracias al turismo. Sevilla tiene dos potencialidades: su gente y su diversidad. En La Rinconada se fabrican aviones y patatas, y ninguna es más importante que la otra. Hay que apostar por la diversificación de la economía y creo que hay que apostar por una Mesa por la Inversión en Sevilla que permita la creación de empleo en la provincia.

¿Qué proyecto emblemático le gustaría impulsar?

No es la vocación ni el objetivo. Me parece muy importante que haya una gran Sevilla armonizada. Quiero que salga el Cortijo del Cuarto, y me gustaría tener una sola empresa de agua y un consorcio de residuos.