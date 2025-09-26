La pensión media por jubilación crece un 4,7% en Andalucía

La Seguridad Social ha abonado en agosto un total de 1.704.197 pensiones a 1.548.829 andaluces --786.121 hombres y 762.705 mujeres--, con un importe medio del sistema que se sitúa en los 1.179,86 euros mensuales, un 4,72% más que hace un año. La de jubilación es la de mayor importe, con una media de 1.367,31 euros mensuales, un 4,72% más que en agosto de 2024, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Por su parte, la pensión de incapacidad permanente, que ha sido a abonada a 221.522 personas en Andalucía, ha ascendido a 1.122,10 euros, mientras que la de viudedad se ha situado en los 867,52 euros, que han cobrado 394.685 pensionistas andaluces. Un total de 69.089 personas han recibido la de orfandad (498,69 euros) y 12.638 se han abonado a favor de familiares, con un importe medio de 744,83 euros.

Del total de pensiones abonadas en Andalucía, a 205.153 se le aplicó el complemento para la reducción de la brecha de género, con un importe medio de 82 euros.

En todo el país, la nómina de agosto asciende a 13.638,1 millones de euros, con 10.379.309 pensiones a cerca de 9,4 millones de personas. La pensión media del sistema alcanza los 1.314 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,5% respecto al mismo mes del año anterior.

En concreto, la pensión media de jubilación, que perciben cerca de 6,5 millones de personas (más de dos tercios del total), se sitúa en 1.508,7 euros mensuales, un 4,4% más alta que hace un año. El 59,2% de las personas que perciben la pensión de jubilación como prestación principal son hombres.

Por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del Régimen General es de 1.667,6 euros mensuales, mientras que en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos es de 1.010,9 euros al mes. En la Minería del Carbón, la cuantía de la pensión media alcanza los 2.907,7 euros, y de 1.671,8 euros en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar.

Por su parte, la pensión media de viudedad es de 936,3 euros mensuales. Esta pensión es la principal para 1,5 millones de personas, de las cuáles un 95,7% son mujeres.

En cuanto a las nuevas altas de jubilación, la cuantía media del sistema es de 1.639,1 euros, según los últimos datos disponibles (agosto). En concreto, en el Régimen General, la pensión media de las nuevas altas de jubilación asciende a 1.753,2 euros al mes.

Nómina y pensión por clase

La nómina mensual de pensiones contributivas alcanzó en agosto la cifra de 13.638,1 millones de euros. Como es habitual, casi las tres cuartas partes corresponden a pensiones de jubilación, que representan el 73% del total (9.969.135 millones de euros). A pensiones de viudedad se han destinado 2.197,3 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente asciende a 1.256,5 millones; la de orfandad, a 178,6 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 36,5 millones.

Hasta agosto (inclusive), último dato disponible, se han registrado 241.188 nuevas altas de jubilación. Las jubilaciones demoradas representan ya el 11,3% del total de estas nuevas altas, frente al 4,8% de 2019. En conjunto, el 72,8% de las altas se producen a la edad ordinaria de jubilación o posteriormente, 13 puntos porcentuales más que en 2019, gracias en gran medida a los incentivos para acercar la edad de acceso a la edad legal de jubilación

Las jubilaciones anticipadas, por su parte, caen un 12,8% en seis años y solo suponen el 27,2% del total de nuevas jubilaciones.

Este cambio refleja el impacto de los incentivos de demora vigentes desde 2022 y la reconfiguración del marco de la pensión de jubilación anticipada. Como resultado, la edad media de acceso a la jubilación se sitúa en 65,3 años, frente a los 64,4 años de 2019. En el caso de las mujeres, la edad media de jubilación es de 65,8 años.

En cuanto a la media de tiempo de resolución de los expedientes, en agosto (último dato disponible) fue de 9,4 días en el caso de la pensión de jubilación y de 11,5 días en el caso de las pensiones de viudedad. Hay que tener en cuenta que el plazo máximo de resolución en estos procedimientos, según el RD 286/2003 del 7 de marzo y el RD 1192/2021, de 3 de agosto, es de 90 días tanto en las prestaciones de jubilación como en las de viudedad.

En septiembre, 1.143.647 pensiones incluyen el complemento para la reducción de la brecha de género, de las que el 85% corresponden a mujeres (972.493). El importe medio de este complemento es de 75,2 euros mensuales.

Del total de pensiones complementadas, más del 24,7% corresponden a pensionistas con un hijo (282.370), el 47,9% de los beneficiarios, con dos hijos (547.827); el 18,2% lo percibe por tres hijos (208.025), y por cuatro hijos, el 9,2% (105.435).

Clases pasivas

Por otra parte, la nómina mensual de pensiones de Clases Pasivas ascendió a 1.674,9 millones de euros en el mes de agosto (último dato disponible. En comparación con la nómina del mismo mes del año anterior el incremento es de 94,6 millones de euros (6% de variación anual).

El número de pensiones del Sistema de Clases Pasivas en vigor fue de 725.631, que son 14.288 pensiones más que en agosto de 2024, con un crecimiento cercano al 2% anual.

El Régimen de Clases Pasivas del Estado incluye principalmente al personal militar y al personal civil de la Administración General del Estado, la Administración de Justicia, las Cortes Generales y otros órganos constitucionales o estatales, así como a los funcionarios transferidos a las comunidades autónomas. * La información completa de las pensiones contributivas del Sistema de Seguridad Social se puede consultar en el archivo adjunto.

Asimismo, la aplicación eSTADISS, ubicada en http://run.gob.es/estadiss, permite obtener información estadística en materia de pensiones de la Seguridad Social, con selección de los parámetros que resulten de interés y posibilidad de exportar los resultados en distintos formatos.