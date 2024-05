Ni Taylor Swift eclipsa a los legendarios AC/DC

«¡Donde se ponga «Eisidisi» que se quite ‘la Teilor esa’!». Mientras desde Madrid el mundo parece girar en torno al aterrizaje de la cantante de Pensilvania, miles de seguidores –en su mayoría veteranos– de los míticos rockeros llegan a Sevilla para disfrutar de las dos únicas citas de programadas en España dentro de la gira «Power Up», quien sabe si la última.

La legendaria banda australiana AC/DC regresa este miércoles al estadio de La Cartuja –la otra fecha será el sábado, 1 de junio–, donde ya tocaron en 2010 y hace ocho años (2016) con Axl Rose como vocalista como atractivo y con el hándicap de saltar al escenario con una pierna lesionada. En esta ocasión, en cambio, los más de 60.000 fans que agotaron en horas las carísimas entradas del primer concierto –aún quedan localidades para el del sábado en las zonas más alejadas del escenario– confían en ver, escuchar y sentir a Brian Johnson (ya recuperado de los problemas auditivos que le impidieron terminar la gira anterior) y Angus Young, junto con Stevie Young, sobrino del difunto Malcolm Young. La banda ha incorporado al batería Matt Laug, que ocupa el lugar de Phil Rudd, y al bajo Chris Chaney, ( Jane’s Addiction), que sustituye a Cliff Williams después de cuatro décadas en la banda.

Sevilla se llena para recibirlos. El precio de una habitación de hotel en la capital hispalense se sitúa en 600 euros, lo que hace prever un impacto económico millonario para la ciudad.

AC/DC dio su primer concierto el 31 de diciembre de 1973 en Sidney. La banda cumple, por tanto, cincuenta años de historia. Ya han actuado en el Veltins Arena de Gelsenkirchen (Alemania) en dos ocasiones y el pasado sábado en el RCF Arena en Reggio Emilia (Italia) ante más de 100.000 espectadores. En esta última cita el concierto presentó una importante novedad respecto a los dos primeros shows de la gira pues el repertorio se vio recortado de 24 a 21 canciones. «If You Want Blood»,«Back In Black» y «Demon Fire» fueron los tres primeros temas del concierto.

Angus Young, con 69 años cumplidos, y Johnson, que tiene 76, tutean en longevidad a la Rolling Stones. Y lo dan todo. Razón que justifica que haya al menos tres noches de descanso entre cita y cita. Las puertas del estadio se abrirán a las 18:30 y tres horas después está programado el inicio del concierto. La banda estadounidense The Pretty Reckles actuará de teloneros en torno a las 20:15.

El Ayuntamiento de Sevilla pondrá en marcha un servicio especial de Tussam, además de un dispositivo de movilidad con cortes de tráfico incluidos, de seguridad y limpieza. Los primeros cortes de tráfico comenzarán en torno a las 18 horas el día 29 de mayo y en torno a las 16,00 horas el día 1 de junio en el entorno del puente de la Barqueta, por parte de la Policía Local.