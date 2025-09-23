El tranvía atropella a un hombre en Sevilla

El servicio de Metrocentro de Tussam de Sevilla ha atropellado este martes a un hombre de mediana edad a la altura de Nervión Plaza, sobre las 14,00 horas, según han informado fuentes del 112 a Europa Press.

Hasta el lugar del suceso, adelantado por el ABC, se han desplazado agentes de la Policía Local, Nacional y una ambulancia de Emergencias 061 que se ha llevado a la víctima.

De esta manera, 112 ha apostillado que han sido unas tres personas las que han dado aviso del incidente tras ser testigos del atropello del tranvía.