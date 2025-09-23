Una trabajadora sevillana gana un millón de euros con un 'Rasca' de la ONCE

Una trabajadora de los Remedios (Sevilla) se ha llevado un premio al instante de un millón de euros con el 'Rasca platinum' de la ONCE. El vendedor de este cupón, Antonio Velázquez, ha afirmado que la acertante ha cuestionado su premio, preguntando si "¿se está quedando la ONCE conmigo?".

Según ha informado la fundación en una nota de prensa, el vendedor y afiliado del grupo social ha sido "quien ha llevado la suerte" al barrio de Los Remedios junto a la churrería de una popular avenida.

La acertante, una mujer de mediana edad, rascó un 'Rasca Platinum', y ha obtenido el mayor premio que otorga este juego de lotería instantánea, un millón de euros, según han afirmado en dicho comunicado.

"Cuando vio los números y le dije que tenía un premio de un millón se puso como un manojo de nervios, no se lo podía creer. Entonces preguntó a dos o tres clientes que estaban allí: ¿La ONCE se está quedando conmigo?, les dijo, y le dijeron que no, que le había tocado un millón", ha destacado Velázquez.

Además, ha añadido que la trabajadora premiada "estaba tan nerviosa" que le instaron a llamar a un familiar. "Hablaron con su marido para que viniera y tampoco se lo creía".

La fundación ha destacado que "para el vendedor fue también un momento de emoción que compartió con sus clientes y vecinos".

La venta del boleto "se produjo el pasado jueves y desde entonces Antonio no ha vuelto a saber nada de la afortunada". En junio del año pasado el vendedor repartió en ese mismo punto estratégico de Los Remedios otros 350.000 euros en premios. "La vedad es que estoy muy contento", ha reconocido.